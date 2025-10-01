En el día internacional de las personas mayores, contra el edadismo

Todos los días del año son importantes. Y más si ya tienes una edad en la que piensas más en el pasado que en tu futuro. Pero el 1 de octubre tiene un carácter especial. Es el día de las personas mayores. El nombre lo dice todo, personas mayores, que no es sinónimo de personas dependientes o de enfermedad, o que tenemos mal carácter o que somos inflexibles en nuestras ideas y creencias, que no podemos tomar decisiones y cuando las tomamos no damos nuestro brazo a torcer.

Nosotros y nosotras no hemos dejado de votar, ni de opinar ni de tomar partido en esta sociedad reivindicando una sanidad pública y de calidad, luchando por las pensiones dignas, por las ayudas necesarias en dependencia o servicios sociales, por evitar la pobreza energética, por la brecha en las pensiones, por el mero hecho de jubilarnos.

Ahora más que nunca, por los ataques que nos lanza la derecha y ultraderecha (bajada de pensiones, bajada de salarios, privatización de la sanidad pública etc.), debemos poner en valor a los hombres y mujeres que nacieron en tiempos de una dictadura y sin cuyo esfuerzo hoy sería imposible vivir en democracia.

Por eso hay que tener una idea fundamental: la imperiosa necesidad de que las generaciones actuales y futuras conozcan el lugar de donde venimos y en el que como sociedad democrática, moderna e inclusiva queremos estar la mayoría social del país. Pero nos encontramos con una lacra que afecta a la sociedad en general pero muy particularmente a las personas mayores: el edadismo.

El edadismo es el conjunto de ideas e imágenes estereotipadas que derivan en prejuicios y discriminación hacia un colectivo por motivo de su edad, tal como reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS 23).

El edadismo implica utilizar la edad como criterio para categorizar y dividir a las personas por atributos estereotipados que provocan daño, desventaja o injusticia, y menoscaban la solidaridad intergeneracional. El edadismo puede ser institucional, cuando se produce por leyes, normas, normas sociales, políticas y prácticas por parte de las instituciones que, de manera injusta, restringen oportunidades o provocan desventajas sistemáticas por razones de edad. Puede ser interpersonal cuando surge en las interacciones entre una o más personas; o puede ser autoinfligido cuando es interiorizado y asumido por parte de las propias personas.

El edadismo contra las personas mayores implica no reconocer la diversidad en el grupo y asumir que la edad avanzada va asociada a la vulnerabilidad y la dependencia. Esta visión estereotipada afecta a la autopercepción de la población mayor, lo que genera autoexclusión y trabas para el envejecimiento activo. Para las personas mayores, el edadismo se asocia a una esperanza de vida menor, salud mental y física más pobre, recuperaciones más lentas de las discapacidades y deterioro cognitivo. En definitiva, reduce su calidad de vida, aumenta el aislamiento social y el sentimiento de soledad no deseada, coarta su expresión sexual y aumenta el riesgo de sufrir abusos y violencia.

No todas las personas mayores son iguales, no tenemos las mismas necesidades o incluso que todas no debemos y podemos hacer las mismas cosas. La edad no te marca quien eres, ni un estado de salud, como tampoco hay una manera de vestir adecuada para una determinada edad o cómo debo comportarme en la vejez

En el día a día nos encontramos incluso con profesionales (médicos) que tratan a las personas mayores como si fueran niños, como si no comprendieran que tomarse una pastilla –«no una pastillita»- le hará bien para sus dolencias. Tienen un trato paternalista hacia sus pacientes. En el entorno familiar y a pesar de que la persona mayor cognitivamente se encuentra bien, se toman decisiones por ella, se decide sobre lo que puede o no puede hacer, qué actividad es beneficiosa o no para ella, «a tu edad no deberías hacer esto o lo otro».

La mayoría de veces, las personas mayores nos sentimos inútiles, nos sentimos mal porque ya no hacemos cosas que hacíamos antes, afectándonos el edadismo de forma negativa. Deciden por nosotros, nos dicen lo que debemos hacer o no. Pero sí valemos, sí debemos estar disponibles para ayudar con los nietos, porque para los demás no tenemos nada que hacer y contamos con todo el tiempo del mundo. Si tomamos en consideración que las sociedades envejecen y excluimos a los mayores, cada vez habrá más gente no integrada en la sociedad. Ser adultos mayores nos hace tener perspectiva, experiencia y madurez.

Por todo ello debemos poner en valor a las personas mayores, sus actividades y las contribuciones que hacen a la familia y a la sociedad en general. Contar con nosotros y nosotras, sobre todo cuando se toman decisiones tanto a nivel personal como institucional que nos atañen.

Y entonces sí, podremos celebrar el día 1 de octubre, el Día Internacional de las personas mayores.