Son plazas de toros, no circos romanos

Una parte importante de la comunidad taurina está prostituyendo el mundo del toro. Me llegan imágenes de plazas de toros donde algunos partidos políticos siguen fomentando y enorgulleciéndose de que los aficionados canten la ‘canción del verano’: «Pedro Sánchez, hijo de puta».

No voy a una plaza de toros desde hace muchos años, ni creo que vuelva, por lo menos para ver una corrida, tampoco me importa que sigan celebrándose, aunque reconozco que el dinero público no debería destinarse a fomentar el castigo animal, y tengo claro que dentro de diez o veinte años, o quizás treinta, nuestros descendientes dirán que estábamos locos celebrando estos espectáculos, y lo mismo que desde aquí vemos y veíamos con asombro y horror las peleas de gallos, el toro embolado o la caza del zorro, o cuando mataban a un toro con lanzas, dentro de un tiempo, nuestros hijos, nietos o bisnietos no irán a los toros para ver matar a un animal.

Pero lo que es un grave error por parte de un grupo que se denomina amantes de la tradición y la fiesta del toro, es seguir corrompiendo el alma de su fiesta y comportándose como energúmenos y hooligans. Haber convertido las plazas de toros de España estos meses de fiestas y corridas en una especie de circos romanos, es el peor ejemplo que se le puede dar a la sociedad en general y a la juventud en particular. El daño que están haciendo al toro de lidia tendrá consecuencias.

Reconozco que me produce tristeza ver a compatriotas míos gritando «Pedro Sánchez, hijo de puta», a toreros llevando banderas con insultos al presidente, y vergüenza ajena ver reír a miles de aficionados al escuchar a un energúmeno gritarle al torero cuando entraba a matar al toro: «Piensa que es Pedro Sánchez». Los medios de comunicación tradicionales pueden seguir, como hicieron en su época con las andanzas y desventuras del rey Juan Carlos, escondiendo la noticia o mirando para otro lado, pero eso lo único que aporta es complicidad ante un hecho demasiado grave.

Si un campo de fútbol en España grita al unísono «Vinícius muérete» o «Yamal, hijo de puta», abriría más de un titular, las tertulias se llenarían de gente diciendo que el deporte y los clubes deberían actuar de manera urgente, en cambio, no he oído ni una palabra, ni una queja sobre esos miles de aficionados que desean la muerte e insultan al presidente legítimo de este país, que es el suyo y el mío. Cuando me llegan vídeos de diferentes lugares de España, con el coso taurino cantando la ‘canción del verano’, cuando veo que la gente en nuestros bares y barras de cafeterías se ríen de ello, cuando escucho a dirigentes políticos alentar y amenazar que el día que lleguen al poder entrarán en la televisión pública española con lanzallamas o con motosierras, cuando mis paisanos se comportan en una corrida de toros como si estuvieran viendo a un puñado de gladiadores matándose a machetazos, bebiendo, algunos de ellos borrachos, repeinados otros, comiendo casi todos y ninguno quejándose públicamente, no me siento orgulloso de ser español.

Menos mal que ante tanta mediocridad, siempre nos quedará la flotilla de Gaza, un corte de carretera en la vuelta ciclista o una manifestación en Donostia con la cultura al frente, pidiendo parar el genocidio, o que seamos líderes mundiales en trasplantes de órganos, es entonces cuando sí me siento orgulloso de ser español.