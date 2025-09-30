El PP, de ejercicios espirituales

Presidentes autonómicos del PP celebrada en Murcia el pasado fin de semana / Juan Carlos Caval

Es dudoso que los presidentes autonómicos del PP, con Feijóo a la cabeza, dedicaran algún tiempo en Murcia a elaborar la política inmigratoria del partido. Si acaso, pasaron a limpio un documento que ya venía redactado desde Génova. En caso contrario, el PP sería el único partido español en que las políticas se deciden como resultado de debates internos.

La virtud de estos encuentros es que funcionan a modo de ejercicios espirituales que pretenden galvanizar las tensiones internas. Ver a Ayuso y a Moreno Bonilla a la misma mesa es la prueba de que una cumbre entre Putin y Zelenski podría ser posible. Eso tranquiliza mucho en el PP. Ver a Mazón en la foto común es un modo de normalizar la anomalía, pero al menos se sabe con quién comió el alicantino ese día.

Quien escribe acudió una vez, cuando adolescente, a unos ejercicios espirituales con la esperanza de que le resolvieran las dudas sobre la existencia de Dios. Pero se llevó el chasco de que la existencia de Dios se daba por supuesta. Lo mismo en la cumbre del PP: la política sobre inmigración ya venía prefacturada y solo se trataba de transmitir que es menos bruta que la de Vox. Digamos algo positivo: es mejor una política sobre inmigración que ninguna. Tal vez si el PSOE tuviera que poner negro sobre blanco una política de esas características nos sorprendería con medidas similares, pero al evitar ese esfuerzo se puede permitir estigmatizar a quienes lo hacen.

Tampoco nos sirve el mensaje del PP murciano acerca de que el hecho de que la cumbre se haya celebrado en Murcia es prueba de la fortaleza de López Miras en la organización nacional. Habrá otras pruebas, y las hay, de que esto es así, pero la característica de esta celebración es su itinerancia: hoy en Murcia y mañana en otra Comunidad. Porque en realidad lo que importa es la repetición de la foto de todos los presidentes populares, que transmite la realidad de un país gobernado de Norte a Sur y de Este a Oeste por el partido de Feijóo, el único de los reunidos sin poder institucional.

Hablaron de inmigración, de vivienda, de agua... Lo que eludieron es lo que empieza a separarlos: la unificación terminológica sobre lo que pasa en Gaza. Eso, tal vez, para otro fin de semana.