Mari Trini, esa no soy yo

La cantautora nuestra, nacida en Caravaca, dejó indelebles, entre otras muchas frases musicadas memorables, las de la canción Yo no soy esa. Los pasados 22 a 24 de septiembre se celebró (organizado por Exlibris, en la VIII Semana Internacional de las Letras en Murcia, con el incansable Victorio Melgarejo a la cabeza) un homenaje a Mari Trini: un nombre poco artístico, familiar, que triunfó durante los setenta y ochenta con maravillosas letras de pura poesía y música melodiosa, romántica, melancólica.

Hablaron de ella quienes la conocieron, se le dedicaron poemas y se presentó el libro Diario de un ave rebelde, cuyo autor, el psicólogo Manuel Casquero, desentrañó con cariño y extrañeza sus vivencias desde la cercanía que compartió con la amiga y la artista. Unos momentos, como estrellas en el jardín, para el recuerdo, y que durante tres tardes brillaron volcando el espíritu vital, rebelde, luchador, de la creadora. Siempre necesarios y emotivos los homenajes para recordar a la cantante y, sobre todo, a esa mujer de ojos azules, acuosos, que transparentaban sus sentimientos, su tristeza y alegría, también cantadas con su guitarra y unos labios que formaban parte de su singularidad, de su gestualidad personal y fuerza creativa.

Se fue aún joven, entrando en la sesentena (2009), caída su voz de estrella por la guadaña de la enfermedad. Mari Trini, con su emblemática Yo no soy esa, transgresora y moderna, reivindicaba una mujer contrapuesta al estereotipo español de mujer dependiente, sufridora, abandonada por los hombres, estigmatizada, sin identidad propia, como la que canta la copla de la gran Juanita Reina (Yo soy esa). Mari Trini no era esa, no. Y en esa Mari Trini muchas vieron su espejo.

Su orientación sexual la aureoló de misterio, aunque no ocultó sus amores (aquellos que se marchaban como las olas del mar): vivió a su manera, discretamente, alejada del foco rosa. Una vida privada compartida con Claudette. Eran los años del cambio, de la Transición hacia tiempos nuevos y liberadores de corsés. Dio un vuelco a su imagen de señorita tranquila y sencilla y desnudó (conmocionó) orgullosa su cuerpo (porque en sus canciones desnudaba su alma) para alboroto nacional. Demostró que también era bella por fuera, que la belleza no es un canon excluyente. Que la nueva mujer que ella representaba era valiente y libre: amaba sin dar explicaciones. RTVE le dedicó un programa (Imprescindibles) como personalísima figura que fue de la música española.

«Quién no escribió un poema huyendo de la soledad». Buen libro este, una biografía musical para acompañarnos, aun con añoranza, de cuando dejamos nuestro cuerpo abrazar por sus bellas baladas. Clásicos que no mueren. Ne me quitte pas, Mari Trini.