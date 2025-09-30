Establecida sin duda alguna la realidad del genocidio, por mucho que haya simuladores como el señor Borbón que evitan la palabra -maldita palabra-, se plantea el problema de qué hacer después, pensando quizá demasiado optimistamente que lo habrá pronto. Con esa idea de futuro, se reproducen esquemas y posicionamientos de marcado acento colonialista y eurocentrista. Y con un indudable tufo al orientalismo definido por el intelectual palestino Edward Said en 1978.

Las últimas ideas avanzadas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido para ‘el día después’ en Palestina abundan en esa marcada tendencia orientalista: se trata de propuestas en las que las potencias occidentales determinarán, pretenden, el devenir de los territorios ocupados por Israel y que será la dovela del multiarco de Oriente Medio, como lo viene siendo desde la creación del Estado de Israel en 1948.

Parten de algo que podría parecer encomiable como es la creación de un Estado palestino, pero con unos condicionamientos tales que lo hacen aparecer en el futuro como una simple creación artificial de Occidente para mantener en la medida de lo posible el statu quo que estableció la Resolución de Partición de la ONU en 1947 y que nunca se realizó por razones de unos, los estados árabes, y otros, Israel y sus aliados occidentales.

La clave sobre la que intentarán esas potencias que pivote todo es la eliminación en la práctica de Hamás y su reemplazo total por la Autoridad Nacional Palestina que preside Mahmud Abbas sustentado por el partido Al Fatah. Olvidan que, a pesar de sondeos de opinión que circulan en Occidente, esa organización que se pretende reducir a su aspecto puramente ‘terrorista’ sigue siendo la fuerza política ampliamente mayoritaria en la Franja y con una presencia e influencia notable en Cisjordania, especialmente entre los menores de 40 años, según concuerdan casi todos los diplomáticos, académicos y periodistas familiarizados con los territorios ocupados.

El motivo es sencillo. Hamás, como partido político islamista, gestionó eficientemente los servicios sociales y públicos en la Franja y eso le llevó a ganar ampliamente las elecciones de 2006, frente a Al Fatah, rechazado en toda Gaza y buena parte de Cisjordania por sus prácticas corruptas y autoritarias ejercidas a través de su férreo control de la ANP, con la connivencia de las potencias occidentales y buena parte de las monarquías petroleras del Golfo.

No hay dudas de que sea necesario el desarme del brazo militar, ‘terrorista’, de Hamás, como es igualmente ineludible la autocontención de las llamadas ahora cínicamente ‘Fuerzas de Defensa Israelíes’ (Tsahal), como pasos previos a un acuerdo hacia la creación de dos estados. Pero pretender imponer cualquier solución, como la fantasmagórica transformación de la Franja en un macroresort trumpiano, significa negar el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, nunca ejercido y paso previo a la creación de su estructura estatal.

Como también es ineludible el derecho de retorno de los casi seis millones de palestinos originados por la Nakba palestina de 1948 y que llevan años diseminados por el mundo. Naturalmente, si algo atemoriza sobremanera a la extrema derecha judía es que los hebreos sean superados en número por los palestinos de los territorios… y de Israel, donde hay una minoría del 20% de ciudadanos palestinos con nacionalidad israelí.

Con esta perspectiva, que Trump recurra al laborista Toni Blair –el mismo que apoyó la invasión de Irak junto a Bush Jr., Aznar y el exmaoísta Durao Barroso– para formar un comité internacional que gestione ‘el día después’ en Gaza y Cisjordania, y que Emmanuel Macron parezca apoyar la idea, es un muy mal augurio. Aunque parezca contar con la aquiescencia de Mahmud Abbas, cuyo prestigio político en territorios ocupados y exilio palestino dista mucho de avalarle para dirigir semejante tarea. Se repetiría la experiencia orientalista que dio lugar a lo que hay hoy y cuya mejor expresión es la ocupación ilegal sistemática por colonos judíos de territorios que no les han pertenecido nunca.