Los temores de los babilonios

Cuatro tablillas babilónicas procedentes del actual sur de Irak dormitaron durante más de cien años en los depósitos del Museo Británico hasta ser descifradas en 2024 por los arqueólogos Andrew George y Junno Taniguchi. Escritas en lengua acadia y caracteres cuneiformes, poseen unos cuatro mil años de antigüedad.

Los especialistas descubrieron que contienen 61 predicciones y profecías astronómicas correspondientes a eclipses lunares. Los babilonios creían que los dioses guiaban a los astros, cuyos movimientos podían servir para conocer intenciones y planes divinos y así predecir el futuro. Estos antiquísimos documentos eran una especie de catálogo para interpretar los eclipses y actuar en consecuencia. Se basaban en las características de cada fenómeno, tales como su fecha y hora, su duración y la evolución de las sombras que ocultaban total o parcialmente la luna.

La mayoría de las predicciones anticipaban grandes catástrofes o desgracias: muerte o derrocamiento del rey, revueltas populares, ataques de ejércitos enemigos, desmembramiento del reino, pestes, plagas de langostas o graves inundaciones. El principal motivo de estas sombrías interpretaciones parece ser que tales anuncios provocaban miedo, una de las emociones más fuertes y que más poder tiene en influir y controlar el comportamiento. Poseemos una tendencia a reaccionar de forma más rápida e intensa cuando un mensaje o un suceso es negativo. Del mismo modo, prestamos más atención y nos fijamos más, en general, en las noticias negativas y en sus consecuencias que en las positivas. Asustarse y responder rápido ante lo malo, así como tender a ver los sucesos de todo tipo como negativos es útil para la supervivencia. Si hay un peligro real, la anticipación nos puede ayudar a protegernos o a evitar el suceso. Si el peligro anticipado no se materializa, no pasa nada.

La contrapartida es que muchas personas experimentan temores desmesurados, sin justificación objetiva o racional, o se aterran al anticipar o enfrentarse a muchas circunstancias que finalmente son inocuas o que no se producen nunca. Los antiguos babilonios se preparaban para las grandes desgracias que creían inminentes y que amenazaban el poder real, la estabilidad y la supervivencia de la nación. La incertidumbre provocada por la alteración del orden natural que mostraban los cuerpos celestes acentuaba este temor.

Vivir de los miedos ajenos

La anticipación de sucesos positivos tiene efectos de menor intensidad. Un ejemplo actual, procedente del mundo económico y financiero, es que los acontecimientos negativos provocan, en general, mayores bajadas en las Bolsas que el aumento de valor que provocan las noticias positivas. Así, el descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus en noviembre de 2020 se tradujo en que se negociaron 42.000 millones de euros en la Bolsa española, con tendencia general al alza. Fue una variación un 24% menor que la bajada en marzo del mismo año, como resultado del estallido de la pandemia. Lo ha resumido el historiador latino Tito Livio: «Los hombres experimentan menos intensamente lo bueno que lo malo» y, más recientemente, la tenista Garbiñe Muguruza: «Es más fuerte el dolor que siento por perder que la felicidad que tengo al ganar».

Anunciar catástrofes proporciona otras ganancias. El temor de otros se puede utilizar para controlar su conducta y obtener beneficios. La clase sacerdotal babilonia se aprovechaba de la ignorancia y las creencias religiosas para consolidar su poder. Se buscaba, a menudo, la confirmación de la profecía por otros procedimientos, como el examen de las entrañas de animales. Si era el caso, se procedía a ejecutar rituales que evitaran o paliaran las desgracias. Astrólogos y sacerdotes se beneficiaban entonces de ofrendas o donaciones. No debe extrañar que en nuestros días asustar a los demás y vivir de los miedos ajenos continúe siendo un buen negocio.