El PP condena a la Región de Murcia a una financiación injusta e insuficiente

En la Región de Murcia, todos estamos de acuerdo en la necesidad de cambiar el actual modelo de financiación autonómica. Un modelo que caducó en 2014 y que no tiene en cuenta la población real, perjudicando especialmente a las comunidades autónomas del arco mediterráneo, como la nuestra, que son las que más han crecido en número de habitantes en los últimos años.

En 2014 gobernaba en España el PP de Mariano Rajoy con mayoría absoluta y siguió gobernando hasta 2018, pero no hizo nada. En aquellos años también gobernaba con mayoría absoluta el PP en la Región de Murcia, pero nada reclamó. Nada, hasta que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, ahí sí que los populares comenzaron a exigir la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Antes, por lo que sea, no lo veían necesario.

Lo cierto es que la reforma no es sencilla, porque la realidad de la Región de Murcia o de la Comunidad Valenciana, las regiones peor financiadas, no es la misma de Galicia o Castilla y León a las que beneficia más el actual sistema, que prima criterios como el coste de llevar los servicios a los vecinos y vecinas de poblaciones dispersas y protege a las comunidades grandes de la despoblación. Pero perjudica a las regiones que incrementan los habitantes al no reconocer su población real y las necesidades que presentan.

No es fácil, requiere de reflexión y diálogo, como demostró el Congreso Federal del PSOE en el que los socialistas de todas las regiones conseguimos acordar las pautas básicas que debe tener la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica.

Una situación que contrasta con lo que ha sucedido en el PP desde que llegó Feijóo. Se niega a exponer cuál es su modelo para abordar esta reforma. No lo dice porque no lo han acordado, no lo tienen claro, dicen una cosa diferente en cada comunidad y eso, tratándose del principal partido de la oposición, es de una irresponsabilidad máxima. Una más, porque el PP prefiere enmascarar su falta de propuestas en la confrontación permanente.

Diferencias ideológicas y cuestiones partidistas no pueden ni deben poner freno al trabajo de los políticos por el bien común de la ciudadanía, por eso el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ofreció al presidente regional, Fernando López Miras, su mano tendida para alcanzar acuerdos en temas estratégicos como este, con el objetivo de hacer un frente común en defensa de los intereses de la Región de Murcia. Lamentablemente, la oferta fue rechazada y prefirió pactar con Vox esas cuestiones, como los presupuestos autonómicos, aunque eso se traduzca en el cierre de un centro de menores en el que viven y están atendidos 60 niños.

El PP de la Región de Murcia debería anteponer los intereses de la Región a cualquier otro y exigir al señor Feijóo que se siente a negociar y desbloquee la actualización del sistema de financiación autonómica, en el que nuestra comunidad sería una de las mayores beneficiadas. Podría empezar por aceptar la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de España, una medida complementaria a la actualización del Sistema, que alcanzaría los 3.318 millones de euros, lo que supondría reducir la deuda de la Comunidad un 27%.

Con ese dinero se podrían construir casi 14.000 viviendas para alquiler social, se podrían climatizar y reacondicionar más de 1.650 colegios, eliminar la lista de espera en dependencia y financiar ese servicio durante 33 años, contratar a casi 100.000 profesionales sanitarios o pagar el salario más alto a 2.500 policías locales durante 20 años.

Si rechaza la condonación de la deuda autonómica, López Miras estará anteponiendo los intereses personales de Feijóo a los de la Región de Murcia. Perjudicará a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de la Región para favorecer los intereses partidistas del PP, una vez más.

Ya lo hicieron dispuestos a partir por la mitad la séptima ciudad de España con un AVE en superficie o negando el ecocidio del Mar Menor, entre otros ejemplos. De nuevo nos jugamos mucho. Esperamos que esta vez impere la cordura.