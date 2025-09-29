El feminismo sanchista de ‘AliExpress’ pone en peligro a las mujeres

Primero fue la nefasta ley del ‘Solo sí es sí’, que redujo la pena a más de 1.200 depredadores sexuales y puso en la calle a más de 100… y que aprobó, no solo una ministra fanática y desnortada, sino todo un Consejo de Ministros compuesto de hasta tres jueces, a pesar de las serias advertencias del Consejo General del Poder Judicial sobre las consecuencias de su aplicación. Después vinieron los escándalos protagonizados en especial por dos dirigentes socialistas, ambos investigados por corrupción: el conocido como ‘Tito Berni’, y quien durante tanto tiempo fue la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Quienes, mientras presumían de ser feministas «por ser socialistas», gastaban dinero público en prostitución, lo que por lo demás se ha convertido en una tradición en el PSOE. Y todo sin mencionar los burdeles de Sabiniano Gómez, a través de los cuales prosperó económicamente su yerno, que responde al nombre de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Pero aquello no era suficiente para el que se presenta como el Gobierno «más feminista de la historia de España». Ahora hemos sabido que, el que en realidad será recordado como el Ejecutivo más incompetente e irresponsable de la democracia, cambió las pulseras antimaltrato que funcionaban por otras de saldo y defectuosas. Lo que ha provocado que mujeres víctimas de violencia de género quedaran desprotegidas y a merced de sus maltratadores.

Fue la Fiscalía, nada sospechosa de formar parte de la fachosfera, la que señaló en la memoria de 2024 que se habían producido absoluciones de maltratadores por fallos en las pulseras. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez no hacía caso de las muchas alertas que recibía, como las del Observatorio contra la Violencia de Género, el personal técnico que trabaja con el sistema, abogados de víctimas, tribunales de justicia o la Guardia Civil. Pero no solo hizo oídos sordos: de manera inexplicable, lo tapó.

Es algo imperdonable: conocían los fallos en el sistema, los errores de geolocalización, la deficiente cobertura, pero no hicieron nada para solucionarlo. Y ahora, pese a saltar el escándalo de su intolerable negligencia, el Gobierno de Sánchez, lejos de dar explicaciones, pedir perdón o asumir alguna responsabilidad, se dedica a insultar a la oposición y a quienes han denunciado el deficiente funcionamiento de las pulseras. Denuncia que son bulos. ¿Mienten entonces las mujeres maltratadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las diferentes fiscalías provinciales, las audiencias provinciales, los letrados expertos en violencia machista y los trabajadores de Cometa?

Estamos ante un nuevo caso de combinación de gestión nefasta, transparencia nula y falso feminismo, marca de la casa del sanchismo. Pero resulta escalofriante la frivolidad y la falta de empatía de un Gobierno que no duda en presentar como mentirosas a las mismas víctimas de violencia de género que han denunciado su desamparo e indefensión ante los fallos de las pulseras. ‘Hermana, yo sí te creo’… ¿solo si conviene políticamente a la izquierda?

Una ausencia de sensibilidad y responsabilidad que también es patente en el delegado de Pedro Sánchez en la Región, Francisco Lucas. Ya es hora de que deje de esconderse y dé la cara de una vez. Debe comparecer en la Asamblea para que explique cuántas mujeres maltratadas de la Región de Murcia han quedado desprotegidas por las pulseras chapuceras. En concreto, queremos saber cuántas mujeres en la Región las llevan y cuántas han quedado al descubierto, cuál ha sido el riesgo que ha sufrido cada una de ellas, y qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir.

Por mucho que lo pretenda, sus mentiras y su vergonzoso silencio no tapan la escandalosa negligencia de un Gobierno cuyo feminismo de ‘AliExpress’ pone en peligro a las mujeres. En realidad, al PSOE de Pedro Sánchez jamás le ha importado la causa feminista: solo la han manoseado, estropeado y ensuciado, como todo lo que toca.