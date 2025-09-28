Un verso suelto

Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera, durante el pleno municipal. / Ayto. Santomera / Youtube

Últimamente, vengo poco por aquí. Un valle, un río y la vida más pausada me tienen entretenida. Me gusta esa sensación de silencio y de paz que se respira a poca distancia de casa. Cuando vuelvo a la ciudad, todo es estrés, presión, faltas de respeto. Es insoportable. Solo hay que mirar alrededor, escuchar lo contaminada que está la sociedad y, lo peor, cómo todos somos culpables de ello. No parece tener fin este sinsentido, pero a veces ocurren cosas que me devuelven un poco la esperanza.

No ha sido noticia, apenas ha tenido repercusión en medios y en redes. Lo ocurrido debería ser lo normal, lo que esperamos de la clase política: sentido común, humanidad, pero está en vías de extinción. Me gustan las personas que no se ponen de perfil, los versos sueltos. Hay pocos, sobre todo en política, pero los hay; conozco a alguno y se agradece, o al menos yo agradezco, que todavía haya personas que, más allá de la política, las consignas y el argumentario de partido, sepan dar un golpe encima de la mesa e intentar parar los discursos de odio, la desinformación y todo el asco que está rodeando nuestra vida en estos tiempos que corren.

Por si no saben de lo que les hablo, hace una semana, en un municipio de la Región de Murcia, Santomera, en el pleno del Ayuntamiento, su alcalde del Partido Popular, Víctor Manuel Martínez, respondía a una pregunta del concejal de Vox sobre la apertura de un centro de menores en la localidad. La intervención de uno y de otro les va a sorprender, porque, lejos de subirse al carro del odio, del rechazo o del racismo, dieron una lección a los miembros de sus partidos políticos. Cada día tengo más claro que la política de cercanía en municipios pequeños es la política de verdad.

Para ponerles en contexto: tras el cierre de un centro de menores -imposición de Vox al Partido Popular para firmar los Presupuestos regionales-, se ha abierto en esta localidad un centro de acogida donde han sido trasladados 12 niños. Parejas de hermanos españoles y dos hermanos senegaleses. Niños abusados por sus padres, niños que llegan con las vidas rotas como los hermanos de Senegal. Eran tres, vinieron en una patera, y uno de ellos no llegó. Víctor Manuel decía en el pleno: «Estamos hablando de niños; es muy fácil criminalizar al inmigrante. Hablamos de niños que se ven abocados a lo peor». Comentaba también el alcalde que, desde que han abierto el centro de acogida en Santomera, se habla de que la gente no vive segura. Y aplaudo la rotundidad con la que Víctor en el vídeo del pleno dice que es mentira. Decía que no hay que hacer caso a los bulos y la desinformación porque «encendemos la mecha y luego pasa lo que pasa». Todavía siento vergüenza por lo ocurrido este verano en Torre Pacheco. Por su parte, el concejal de Vox decía: «Acepto y entiendo la situación que viven muchos menores. Sé la realidad y estoy alejado de la política populista y me dan igual las consecuencias que puedan tener mis palabras, porque no vivo de la política».

Humanidad, sentido común, diálogo, esto que debería ser lo normal, se ha convertido en un hecho extraordinario, pero lejos de ser aplaudido y noticia, pasa desapercibido. También es bastante significativo el silencio del Partido Popular, que debería aplaudir estas actitudes y, por pedir, ojalá este discurso que se aleja del bulo, del odio y del rechazo al otro desapareciera de sus consignas, que cada día se acercan más a los intolerantes y la extrema derecha. Este discurso de Víctor Manuel no vende el insulto, la confrontación o la pelea.

Desde esta columna de los domingos quiero darle las gracias a ambos, alcalde y concejal de Santomera, por dar un paso al frente, por decir basta, por proteger y defender a los niños y niñas del centro de acogida de su localidad y apostar por el sentido común.

Corran, pidan un deseo; no sé cuándo se volverá a repetir esta manera de hacer política honesta. Tengo claro que en las localidades pequeñas, donde los vecinos se conocen, donde los que se meten en política lo hacen por mejorar la vida de la gente, está la política en la que creo. Busquen el vídeo del pleno, véanlo. Merece la pena.

Gracias, Víctor.