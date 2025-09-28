Patas cortas

Cuando te das cuenta de que la edad no perdona, ya es demasiado tarde, y todo eso que no hiciste ahora te pasa factura con recargo por demora, como si fuera un banco exigiéndote un impago. Es cuando empiezas a hacer ruiditos para agacharte y echas de menos que tu madre haga palmas a esos gorgeos involuntarios, porque la flexibilidad se despidió de tu cuerpo a la francesa.

Lo peor es que su ausencia se anuncia justo cuando te ibas a abrir de piernas para a saber qué malandría estarías haciendo. A quién se le ocurre apuntarse a crossfit. La solvencia de tu pretendida juventud te avisa de que estás en descubierto, devolviendo la tarjeta por más que la restriegues contra el datáfono.

O como cuando antes conciliabas el sueño en el filo agudo de un segundo y ahora no puedes tomarte un café después de comer, no sea que tengas que ponerte ese audio sin fin de ruido blanco lloviendo mientras miras con intensidad el techo, de la misma manera que lo miraba Lana Turner en Las lluvias de Ranchipur. Lana, al menos, tenía para agarrarse, enfrentada al aguacero, a Richard Burton con turbante, tiznado de hindú. Tú solo tienes, si tienes, la compañía en la cama que está tan bien instalada en el sueño que lo anuncia con ronquidos que suenan por encima de ese ruido blanco.

Y si eso no te pasa, si dices que nada te quita el sueño, déjame decirte que quien ronca eres tú.

En mis tiempos. Iniciar cualquier cosa con esa frase indica que perteneces más a los anillos interiores del árbol de la vida que a su corteza. Sin embargo, aun así, en mis tiempos mentir estaba mal visto y no era tan frecuente, porque había un acuerdo tácito, un compromiso social de no comportarse como un imbécil. Salvo, claro, la imprescindible estupidez correspondiente a cada edad y era.

En esta era de polarización se ve que hemos perdido esa parte del pacto y jaleamos a quien dice mentiras que resuenan en nuestras verdades más íntimas, aunque estén sin comprobar. Eso alimenta un mercado en el que renta decir la más gorda porque no se pagan las consecuencias.

Cuando veo a mis mayores pasarme bulos tremendos disfrazados de hojas de respetables periódicos, que van contra las reglas de toda la lógica con la que me enseñaron a debatir, sé que el problema no está solamente en esta juventud de youtubers. Esa frase, «esta juventud», es otra de esas que debes evitar si no quieres envejecer. El problema es más generalizado.

Las mentiras tienen las patas muy cortas, pero hay muchas mentiras corriendo y se nos va el tiempo intentando darles alcance a todas las que nos molestan, mientras que las que nos agradan las dejamos para que las cacen otros.

El problema, y la ironía, es que el grueso de esas mentiras hace que haya gente que quiera cambiar una sociedad que los ha mantenido vivos, educados y sanos por otra que quizás no lo haga. Y al final, las mentiras, por muy cortas que tengan las patas, nos van a dar una coz. Entonces la pregunta es ¿quién envía esas mentiras?