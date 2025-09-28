El cónclave de barones populares | Aroma a elecciones

Alberto Núñez Feijóo se ha reunido este fin de semana en Murcia con los presidentes regionales de su partido. El encuentro tiene un indudable peso político, puesto que entre los asistentes hay presidentes autonómicos en ejercicio, con todo lo que ello lleva consigo en una situación de inestabilidad política como la que atraviesa España en estos momentos. Las elecciones autonómicas y municipales tienen un gran peso específico en la política nacional y un éxito en esos comicios sirve, en no pocas ocasiones, de trampolín para que el líder nacional llegue a la Moncloa.

Los rumores de adelanto electoral en comunidades clave como Andalucía son otro elemento que aporta un especial interés a este encuentro, porque lo lógico es que el PP haga coincidir las elecciones de sus comunidades. Dando por supuesto el mantenimiento del poder regional, la convocatoria se realiza en función de otros condicionamientos estratégicos al servicio del líder nacional, que es de lo que se trata cuando el partido que controla la mayoría de las autonomías está en la oposición en el Parlamento español.

El Partido Popular de la Región de Murcia asegura que la elección de nuestra tierra para mantener esa reunión demuestra el peso específico del PP murciano en la escena nacional. Es lógico que se presuma de albergar el encuentro, aunque su localización geográfica no es lo más importante en términos políticos. No obstante, es indudable que el cónclave popular ha llevado a la Región de Murcia a las portadas de los medios nacionales y, además, por una noticia que no tiene connotaciones negativas, lo que resulta doblemente de agradecer.

Este tipo de reuniones tienen poca sustancia ideológica, porque no se trata de filosofar sobre las grandes cuestiones de Estado, sino de ajustar las estrategias electorales para sacar el mayor rédito posible cuando se llenen las urnas. No cabía esperar, por tanto, una redefinición profunda de las bases ideológicas del programa del Partido Popular, sino de ofrecer una imagen de unidad, para llevar a la euforia a las bases y cuadros intermedios y dar inicio formal a la precampaña de las generales.

Hacen bien los populares adelantándose a cualquier eventualidad en esta materia, vista la debilidad del proyecto del sanchismo y las amenazas cada vez más oscuras de sus socios parlamentarios. Los que mantienen a Sánchez en la Moncloa vienen amagando desde hace meses con dejarlo caer, pero esta eventualidad solo se producirá cuando el castigo ciudadano a ese apoyo supere las ventajas que están recibiendo por parte de un gobernante sin escrúpulos, dispuesto a cualquier humillación con tal de permanecer un día más en el poder.

Parece que la situación está llegando a un punto de no retorno, pero Sánchez es un personaje capaz de mantenerse al frente del Gobierno más precario de nuestra historia democrática y de toda la UE. El año próximo tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado, los decretos del Consejo de Ministros seguirán siendo rechazados en las Cortes y la corrupción seguirá acorralando al Gobierno y al PSOE, pero nada de eso va a torcer la voluntad inquebrantable de Sánchez de seguir durmiendo en la Moncloa, en última instancia, lo único que le interesa.

Pero tarde o temprano adelantará las elecciones generales, porque ni siquiera él puede sobrevivir al colapso político al que sus socios le están acercando. La convocatoria se realizará cuando sea mejor para él o, al menos, cuando pueda asegurarse un apoyo popular mínimo para seguir en la pomada. Desde esta perspectiva, nada más lógico para el partido de la oposición que engrasar su maquinaria a todos los niveles, como ha empezado a hacer este fin de semana en Murcia.

Huele a elecciones, eso es indudable. La única duda es quién sobrevivirá políticamente a los meses vertiginosos que se avecinan.