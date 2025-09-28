En blanco y negro

Fue por estas fechas, terminado el verano, allá por unos años sesenta recién iniciados, cuando en mi casa sucedió un hecho fundamental, trascendente y que no dudé en transmitir al vecindario a través de mi eternamente recordado patio de luces: «¡Ya tenemos televisión!», grité a los cuatro vientos, entre fragancias de ropa recién lavada con jabón Omo. Una tarde memorable de mi existencia a la que no hacía falta dar publicidad, ya que el dichoso y flamante aparato pesaba como un muerto para aquellos tres operarios que lo subieron hasta el quinto piso escalón a escalón debido a su tamaño; algo que no pasó desapercibido para ningún vecino, y mucho menos para Joaquín, el portero.

La instalación llevó su tiempo: antena, cableado, el obligado voltímetro, la búsqueda del lugar adecuado, no sin polémica. Al final sería en el salón-comedor dónde aquel maravilloso modelo Kolster de veintitrés pulgadas y pantalla negra sentaría sus reales, por decisión de la autoridad hogareña pertinente.

«¡Ya se ve, ya se ve!», exclamamos al unísono. Llegar a ver la carta de ajuste resultó ser todo un acontecimiento. En esos días, la televisión en Murcia resultaba una aventura, debido a los fallos de transmisión desde el repetidor de la sierra de Aitana, cuando en cualquier momento y sin aviso aparecían las odiadas ‘rejas’ que te llevaban a la cama sin saber quién fue el asesino en el capítulo de la serie de Perry Mason, como terminaba el Show de Lucy o que ocurrió con el ganado en el rancho de La Ponderosa, en Bonanza.

Recuerdo el magacín Plaza de España, donde Manuel Martín Ferrand realizaba una primeriza entrevista a Manuel Fernández-Delgado Maroto y a mi padre desde los estudios del madrileño Paseo de La Habana. La entrevista tenía su clave, pues mi padre se tocaría la oreja para saludarnos y así lo hizo durante todo el programa. Entre vítores le aclamamos la familia y el vecindario, incluida María, la portera, terminando mi padre con la oreja del tamaño de un filete de ternera debido al eufórico y prolongado saludo a tan entrañables espectadores.

Fueron aquellas nochebuenas cuando David Cubedo locutaba con solemnidad: «¡Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado!» en los mensajes navideños de Franco. El artillero Jesús Álvarez nos informaba de las noticias del mundo en los telediarios. Manuel Lozano Sevilla (secretario particular del Caudillo) presentaba y analizaba la crítica taurina. Jesús Suevos pronunciaba profundas charlas al igual que Agustín de Foxá, mientras el padre Jesús Urteaga nos incitaba a ser alegres para hacer felices a los demás.

Los de la tierra también estuvieron presentes en aquellos años iniciales de la televisión, Gustavo Pérez Puig fue pionero en el uso del playback en su Teatro Apolo, que recogía zarzuelas y operetas populares, y en las que los actores ‘encajaban’ en directo las voces de cantantes famosos, todo un antecedente del popular Escala en hi-fi que presentara Juan Erasmo Mochi unos años más tarde.

El murciano Joaquín Soler Serrano, tras sus éxitos radiofónicos, se estrenaba en la flamante TVE con el concurso Sí o no, que patrocinaba la firma Gallina Blanca, Carrusel y 625 líneas, aunque, más tarde, sería recordado por las entrevistas en profundidad de A fondo, emitido entre 1976 y 1981, con la intervención de personalidades del mundo del arte, la literatura o la ciencia. Memorable resultó su entrevista a Salvador Dalí entre otros grandes ilustres.

Las críticas de cine de Alfonso Sánchez, nacido por casualidad en Toledo y vecino de Lorquí, permanecen aún en la memoria por sus conocimientos y singular voz que conseguía ‘enganchar’ al espectador. Abogado, periodista y maestro de periodistas, comenzó su andadura en 1954 como crítico de cine en la Hoja del Lunes de Madrid. Sus comentarios eran de un valor crítico, informativo y hasta educativo excepcional. Sus apariciones en la pequeña pantalla lo convirtieron en todo un clásico de aquella televisión, al igual que a Mariano Medina, el hombre del tiempo al que apodaban ‘Santa Teresa’, ya que, en pantalla, sólo se le veía un brazo que señalaba las borrascas con el puntero.

Fueron los días de aquella feliz televisión, la del canal único que no requería mando a distancia y que ponía fin a sus emisiones diarias con la melódica voz de Isabel Bouzá y las dulces palabras del espacio El alma se serena.

En memoria de mi buen y televisivo amigo Tomás Palazón Reverte en el XXII aniversario de su partida de este mundo.