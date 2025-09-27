Gran parte de las costumbres de nuestros antepasados difícilmente serían consideradas aceptables por la sociedad actual, tampoco muy dada a la tolerancia. Dentro del ámbito musical, probablemente la más discutible fue la de castrar a niños para preservar su voz, práctica muy extendida sobre todo en Italia entre los siglos XVI y XVIII. El niño continuaría su desarrollo físico hasta alcanzar la capacidad pulmonar de un hombre adulto, con su dominio vocal, lo que unido al timbre y tesitura infantil daba como resultado una voz casi sobrenatural. En aquellos tiempos, sin anestesias fiables ni antibióticos, las posibilidades de no sobrevivir eran muchas. En ocasiones el plan fracasaba cuando la voz cambiaba con el crecimiento; si seguía siendo femenina era un mal menor, pero cuando se transformaba en masculina suponía un auténtico desastre. La mayoría de estos castrati, miles cada año, entraban al servicio de la iglesia, en la que el canto estaba vetado a las mujeres. Con la popularización de la ópera, un número muy reducido de ellos -apenas un centenar en toda la historia- se convirtieron en fenómenos rutilantes que despertaban la admiración y el asombro del público. El más famoso de todos fue, sin ninguna duda, Farinelli.

Carlo Broschi nació en 1705 en Andria, entonces reino de Nápoles. Padeció la operación con doce años, tras la muerte temprana de su padre, inducido por su hermano mayor para asegurar su futuro. Fue alumno del compositor Nicola Porpora, uno de los profesores de canto más importantes de Italia, que guio los pasos de otros afamados castrados como Caffarelli o Salimbeni. Su nombre de guerra, Farinelli, procedía de la familia de abogados Farina, que le protegió durante sus primeros años. Por una casualidad histórica, su debut coincidió con el de Pietro Metastasio, quien se convertiría en el mayor libretista del siglo, lo que inició una larguísima amistad entre ellos. Farinelli disponía de un registro vocal excepcionalmente amplio que le permitía abordar papeles específicos para castrato, pero también los femeninos, como era costumbre en la época. Su enorme fama traspasó fronteras y en 1734 se trasladó a Londres. Tras tres años en los que acumuló gloria y dinero a partes iguales, viajó a Madrid, a la corte de Felipe V, con un encargo muy especial: curar al rey.

Isabel de Farnesio, la reina, creía que Farinelli sería capaz de mejorar la salud mental del monarca -quien padecía depresiones y alucinaciones muy severas- por medio de su canto. Farinelli alcanzó el objetivo y, con él, el favor real. Durante nueve años se repitió el ritual: Farinelli interpretaba las mismas arias y por el mismo orden, acercándose hasta lograr que, al llegar a la antecámara real, el rey se levantara de la cama, se aseara y se vistiera. Los oídos regios y los de sus acompañantes fueron los únicos testigos de su canto hasta que Felipe falleció en 1746.

Con la llegada de Fernando VI y su mujer, Bárbara de Braganza, muy amantes de la música, su situación incluso mejoró, pero con el cometido de organizar la actividad musical de la corte. Se le encomendó la gestión de los teatros de Aranjuez y del Buen Retiro, este último convertido en el teatro de ópera más importante de toda Europa. Las representaciones estaban abiertas solo a un grupo muy selecto de nobles y diplomáticos extranjeros, al igual que los espectáculos de fuegos artificiales, las iluminaciones con miles de velas que Farinelli preparaba para los monarcas y sus invitados, o las excursiones musicales por el Tajo, cerca de Aranjuez, en las que su canto era acompañado al clavecín por los reyes.

Estos felices años tuvieron su fin cuando Fernando falleció. El interés de Carlos III por la música era prácticamente nulo y también quiso atajar el enorme poder alcanzado por el castrato. Se le pidió que abandonara España, aunque se le respetó su asignación económica apreciando sus buenos y leales servicios. Porque Farinelli, a sus cualidades artísticas añadió las humanas, a diferencia de la soberbia y prepotencia que mostraban, y muestran, la mayoría de los divos. Nada tangible queda de su paso de 22 años por España, ni siquiera los dos teatros que dirigió.

Farinelli se refugió en Bolonia, donde había construido una suntuosa villa para su retiro antes de viajar a Londres. Allí trasladó sus colecciones de pinturas, con obras de Velázquez, Tiziano o Rafael, y de instrumentos musicales, que incluía teclados y violines de Stradivarius y Amati. Allí recibió a visitantes tan ilustres como el emperador José II de Austria, el afamado padre Martini o un adolescente Wolfgang Amadeus Mozart que viajaba por Italia en compañía de su padre. Estas visitas no evitaron que Farinelli sufriera de soledad y melancolía hasta su muerte en 1782.

Con el siglo XIX cambiaron los gustos operísticos y con ello el declive de los castrati. Las cantantes femeninas adoptaron sus papeles y los tenores se convirtieron en los nuevos reyes de los escenarios. El nuevo estado italiano ilegalizó la castración en 1861 y los sucesivos papas restringieron su contratación hasta que Pío X estableció en 1903 que esos papeles fueran cantados por niños. Alessandro Moreschi, que se retiró en 1913, fue el último castrato. Con él se cerró una etapa tan gloriosa como discutible en la historia del canto, en la que Farinelli fue, sin duda, su estrella más resplandeciente.