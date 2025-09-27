Seguramente serán cosas de la edad, pero, desde hace algún tiempo, la ciudad de Murcia la voy sintiendo como un poco menos mía, hasta el punto de que, cuando no tengo más remedio que bajar (vivo en La Alberca), el sentimiento de soledad que experimento al pasear por sus calles cada día que pasa es mayor.

Los comercios que conocía han cerrado, los bares tradicionales se reconvierten en franquicias, me cruzo con miles y miles de personas que no reconozco… Está claro, las ciudades y los pueblos no son su continente, sino su contenido. Pues bien, desde principios del verano que acaba de terminar, nuestra querida amiga Carmen Fernández, la cuponera de la ONCE que últimamente se ponía en las Cuatro Esquinas, se ha jubilado y ha vuelto con su familia a Madrid. Esto ya lo sabíamos porque ella misma nos lo iba anunciando, pero la realidad de no verla allí sentada con su tenderete y su incansable sonrisa, es difícil de digerir.

Podremos seguir comprando cupones, pero no los suyos; al irnos nos darán las gracias y nos desearán mucha suerte, pero ya nunca más serán sus manos ni su voz. Hasta siempre Carmen, muchas gracias por ser así y por habernos dado tanto. Mi ciudad eras tú.