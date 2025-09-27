Antonio Ballester y sus amigos

Las salas del Almudí recientemente parece que se hubiesen orientado a unos ejercicios novedosos. Primero fue Galindo y sus distopías, una visión expresionista,crítica, apartada de convencionalismos. Después la presentación de Maru Quiñonero y sus abstracciones. Ambos han roto con la inercia que obligaba la contemplación de obras, cuya presentación correspondía a recuerdos comunes. La memoria del arte trasciende los objetos que representa y nos sitúa ante constantes donde descubrimos el ser de su tiempo.

El origen de esta amistad

Se podría decir que los amigos de Antonio Ballester exponen sus obras en homenaje al pintor. También que Antonio Ballester, hijo de Mariano Ballester, pintores ambos, tienen muchas cosas en común, lo que no significa que, visto al hijo, descubramos la influencia del padre. Tal como también decimos que vistos los amigos todos mantienen una relación afectiva y pictórica con la obra y la persona de Antonio.

No existen aquí influencias sino relaciones cordiales; estas son más difíciles de encontrar. Una atribución significa algo que podemos constatar, mientras que la relación actúa de modo más libre, sin que nos muestre el parecido. La influencia indica una ‘manera’ que, antes o después, percibimos como espectadores.

Hay en Antonio Ballester, los amigos coinciden, una actitud universalista. Esta disposición ante el mundo en el que todo puede ser obra de arte, pintura, escultura, composición musical, el mundo que gira. Las cosas pierden su ser superficial para convertirse en objetos estéticos, basta que la voluntad del artista así se lo proponga.

Llamamos amigos a aquellos con los que nuestra relación no requiere ningún tipo de artimañas simuladoras; allí donde sucede, ha desaparecido ese concierto social que obliga a mantener las formas, por el contrario, la libertad en el decir, opinar, crear, dar a entender se establece como base fundamental.

¿Cuál es el origen de esta amistad? El espectador que contempla las caras que aparecen en Querido Antonio podría pensar que se conocieron de niños, pero no es verdad, no me refiero a las diferencias en años. Sin embargo, hay una posibilidad y es que en algún momento de su vida coincidieron y fue como si se hubiesen conocido toda la vida.

En el hecho artístico bastará que el espectador compruebe las diferencias, pues la amistad consiste en aceptar al otro tal cual es, nada impone, sino que conoce. La existencia se convierte en un reconocimiento de divergencias.

El lugar del encuentro

Ángel Montiel, quien, con su habitual maestría, ha situado, analizado, señalado en cada una de las cartelas que acompañan las obras, dando cuenta del objeto en sí y sus vinculaciones tras ver el conjunto de obras expuesta, algunas de ellas hechas sobre proyectos de Antonio, deseos no cumplidos, sobre el papel o el lienzo en blanco.

Si el hombre es un ser de memoria, probablemente llegue a acordar que el lugar del encuentro podría haber sido el colegio, su patio, el bigote, la barba, el cigarrillo del maestro, donde han coincidido sus miradas, también la plaza de la ciudad, las calles. Sin embargo, ese lugar, ahora, es un plano sobre la pared, equivalente a ese espacio o cartel donde todos con una edad aproximada se muestran como niños.

El niño siempre es un ser creativo, travieso, original. Aunque pronto se sabe incluido en un espacio social, no por ello deja de experimentar el lado oscuro que lo rodea. El misterio que nos hace diferentes, mientras vamos descubriendo que se trata de algo superficial, meras apariencias.

La obra nunca acaba

Los amigos que andaban dispersos, de pronto encuentran que, en el estudio de Antonio, entre sus papeles han queda algunos inacabados. La obra nunca acaba, sólo se corta, se interrumpe el proceso y el artista dice: hasta aquí hemos llegad; entonces, aunque se da por terminada, no es verdad, toda obra humana está sometida al tiempo. Desaparecido el autor, la obra se desvanece o se abre a otros horizontes. El cuadro inicia una fuga cuya finalidad desconocemos.

El cuadro constituye un espacio intemporal. Ahora, todos esos niños cuyas fotografías infantiles aparecen reunidas en el mismo cartel, como si se tratase de colegiales de la misma generación, tal como si fuese la hora de la salida de aquella misma escuela, tras el riguroso silencio impuesto, terminadas las clases, parece que oímos sus gritos, por fin han dado con ese lugar sin tiempo, donde han venido a coincidir.

Es en ese espacio donde todos, puesta la mirada en el antiguo texto interrumpido, deciden poner algo de su parte y convertir esta exposición en un doble homenaje. Tanto por la obra que muestra lo que cada uno es como por aquella otra en la que, sobre la misma base, cada autor imprime una continuidad. Recuperamos entonces el sabor escolar, aprendizaje y originalidad, como aquellas planas de caligrafía donde una mancha de tinta obligaba a repetir. Aunque el modelo era el mismo, el resultado siempre era diferente. Esas diferencias son las que recuerdan al Antonio Ballester que hemos conocido.