Un sano escepticismo ante los FX

Si ves una película dramática o una comedia de los años treinta o cuarenta, en algunos momentos será indistinguible de un drama o una comedia de actual. Sin embargo, si se trata de una película que utilice efectos especiales, estos delatarán de forma concluyente la década en la que fue producida. Si hay algo en lo que el cine cambió a partir de los sesenta y setenta fue en la perfección de los efectos especiales. La gran ruptura se produjo con 2001 Una Odisea del Espacio, que dejó impactados a los espectadores con sus ambientaciones y con la simulación detallista de entornos de alta tecnología. A partir de ahí, la sofisticación y verosimilitud de los FX se disparó, alcanzando un punto álgido con Alien El Octavo Pasajero, la ópera espacial de terror que rompió todos los moldes del género de ciencia ficción.

Gracias a los FX del siglo XXI podemos visionar maravillas como la serie Fundación en Apple TV. La historia, creada por Asimov, es recreada por los responsables de la serie con todo tipo de recursos, inspirados a ratos por Blade Runner y en otros por el universo cinematográfico de Star Wars. La pregunta es si hemos llegado a un punto de saturación por el que ya no nos creemos lo que estamos viendo en ningún momento. Afortunadamente, cada vez los efectos especiales pierden más protagonismo en aras de un guion mejor construido o unos personajes bien definidos.

Solo faltaba el desarrollo de la IA para que terminemos por no creernos absolutamente nada de lo que vemos. Ahora, cuando contemplamos algo que nos sorprende lo más mínimo, la pregunta que se impone a es: ¿esto es real o es fruto de la IA? En algunas secuencias está más que claro. Ni los bebés de cuna pueden afirmar que van a llorar toda la noche para joder a su madre, ni un gato se recuesta en el sillón fumando y viendo la tele para fingir que está dormido cuando su dueño vuelve de cenar.

Ya no nos creemos esos cuerpos, esas caras, esos discursos, esas fotos ni esos vídeos. A base de mentiras bien fabricadas se ha extendido el virus de la incredulidad. Es el primer paso para un mundo mucho más crítico y para fomentar las defensas de la gente contra los manipuladores.