El machismo desacerbado, la prepotencia, el egoísmo, y sobre todo la ausencia de educación, llevan una y otra vez a la comisión de crímenes con violencia de género. El fiasco de la ley Montero fue de órdago, pues hizo que violadores vieran rebajadas sus condenas, y a veces incluso que fueran puestos en libertad. Y lo malo es que no reconoció su error, sino que por el contrario echaba la culpa a los jueces, supongo porque tenía un doctorado en Derecho. Si ese es el feminismo que proclama, me da la impresión de que no es lo más adecuado para defender a la mujer. Si además los feministas de boquilla ocultan maltratos psicológicos y abusos a una mujer por parte de un hombre porque conviene políticamente, así nos va. Yo sí te creo hermana mientras no me afecte a mí o mi partido. Y el colmo de no defender a las mujeres es el reciente mal funcionamiento de la más importante medida de protección de las mismas, que son las pulseras telemáticas, que en teoría deberían defenderlas del mismo, y sin embargo se han estropeado, porque se ha cambiado de empresa que las controla. Si no fuera porque es dramático daría risa lo que ocurre en este país, donde las ministras más feministas dejan desprotegidas a las mujeres. Y otra vez más la ministra de Igualdad actual -como hizo la anterior con la ley ‘solo sí es sí’- niega los fallos y que lo supieran, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ya se lo dijo hace tiempo.

El deficiente traspaso entre las empresas adjudicatarias del sistema, los errores de diseño y la falta de recursos han sido la causa. Pero la ministra de Igualdad calló, dejando desprotegidas del maltrato a mujeres, y no pasa nada. Suerte que no han sucedido más delitos cruentos, pero las consecuencias se verán en un futuro próximo, cuando haya juicios que no puedan celebrarse, o acaben con una sentencia absolutoria del maltratador que se acercó a la víctima estando vetado para ello, porque no pudo ser detectado y probado, gracias a que las pulseras antimaltrato no funcionaban. Vergonzoso e indignante. La actual ministra de Igualdad, además de negar el problema, dice que ella no es la que adjudicó el contrato a Vodafone y Securitas Direct, pese a que el trasvase que proponían era incoherente y poco preciso, sino que se hizo bajo el mandato de la inefable Irene Montero, la misma que junto con su marido está en contra de la enseñanza privada, y no obstante su comunismo les permite además de tener una magnífica mansión en Galapagar, llevar a sus hijos a la enseñanza no pública en un colegio que cuesta 500 euros al mes por niño y en donde hay 24 alumnos por clase, en Las Rozas. Coherencia se llama a eso. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Fariseísmo de libro, concretamente de la Biblia.

Y mientras los juzgados ponen el grito en el cielo, porque se perdieron los datos de los maltratadores anteriores al mes de marzo del año 2024, gracias a la compra de pulseras defectuosas por una excajera -que llegó a ministra- de una cadena de electrodomésticos, aquellos se las quitaban con toda facilidad, según ellos mismos han declarado. Y entretanto, la fiscalía de Sánchez (según él) y del defensor de la legalidad (según la ley), García Ortiz, minimiza el problema.

Una vez más, se niega lo evidente desde un ministerio. En este caso es la existencia de fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de maltrato, con el consiguiente peligro que corren, al no existir el control telemático que permita conocer con exactitud la ubicación de los agresores machistas con orden de alejamiento de sus víctimas. Más de 4.500 hombres (yo los llamaría solo seres) son los que las llevan en la actualidad. Se instala una en el tobillo o en la muñeca del maltratador, en tanto que a la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que le alerta cuando aquél se acerca. Pues todo eso ha fallado y ya no se sabe si ha habido o no un quebrantamiento de la orden de alejamiento con la consecuente responsabilidad penal. Y no pasa nada.

Otra vez más, todo entra dentro de la normalidad instalada en este país. Desde que nos mande desde fuera de España un antiespañol huido de la justicia, hasta que se incumpla el mandato constitucional (artículo 134) de presentar los presupuestos generales del Estado, pasando por una ley de amnistía dictada por los mismos beneficiarios. Ahora han tocado las pulseras antimaltrato. ¿Cuál será la siguiente normalidad? n