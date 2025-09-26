La nueva televisión es el móvil

Recuerdo cuando era pequeña cómo España entera se sentaba frente a la televisión a ver el Un, dos, tres de Chicho Ibáñez Serrador, con la calabaza Ruperta y los apartamentos en Torrevieja como premio estrella. Luego llegaron las cadenas privadas y las películas del videoclub. ¡Qué tiempos tan lejanos!

Hoy el consumo audiovisual sigue siendo masivo, pero ha cambiado de escenario. El ‘prime time’ ya no está a las nueve de la noche frente al televisor, sino en la pantalla del móvil. TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels se han convertido en la nueva televisión, desplazando horarios, formatos y hasta la manera de informarnos y entretenernos.

Aunque los jóvenes lideraron esta transición, ya no es solo cosa suya: cada vez más personas de todas las edades ven vídeos cortos desde su móvil. Es la pantalla más accesible y personal, disponible las 24 horas. Basta con deslizar el dedo para entrar en un flujo de contenidos a medida, sin depender de horarios ni parrillas.

La televisión tradicional pierde así el monopolio del entretenimiento colectivo. Las cadenas intentan retener audiencias fragmentadas mientras las plataformas sociales concentran la atención en el momento exacto en que el usuario tiene tiempo y ganas.

¿Por qué enganchan tanto los reels y tiktoks? Porque sobreestimulan nuestro sistema de dopamina: cada nuevo vídeo genera una pequeña descarga de placer. El problema es que eso debilita nuestra capacidad de atención, acostumbrada a estímulos constantes y recompensas rápidas.

Sin embargo, no todo es consumo exprés. En YouTube siguen triunfando vídeos largos de gran calidad, auténticos programas digitales que permiten análisis y narrativas en profundidad, sin la «censura» de los medios generalistas, aunque sujetos a las normas del canal.

Donde está la atención, va la inversión. Las marcas desvían cada vez más presupuesto de la televisión a TikTok Ads, Meta Ads o YouTube Ads. Un spot en televisión genera notoriedad, pero no ofrece datos claros. En cambio, un anuncio en Reels permite medir clics, interacciones y ventas en tiempo real, apareciendo justo cuando el usuario está más receptivo.

Ya no basta con reciclar un spot de 30 segundos. Hay que adaptarse al lenguaje del vídeo corto: humor, cercanía, rapidez y autenticidad. El público no quiere publicidad disfrazada de contenido, sino contenido que también divierta.

Un restaurante local que muestra cómo cocina su plato estrella puede ser tan eficaz como una gran marca que lanza un reto viral. Lo importante es integrarse en la cultura de la plataforma sin parecer un intruso.

Lo más revolucionario es que el ‘prime time’ ya no es una franja concreta, sino los momentos en que cada persona saca el móvil para desconectar o entretenerse. Eso obliga a las marcas a estar visibles todo el tiempo, confiando en que el algoritmo entregue su mensaje en el instante adecuado.

¿El fin de la televisión? No del todo. La televisión mantiene fuerza en deportes, directos y ciertos programas colectivos. Pero ya no es la única ventana al ocio. El mando ahora lo tiene el algoritmo, que decide qué vemos a continuación.

Para las nuevas generaciones, esperar a un horario fijo carece de sentido. La televisión es solo una pantalla más; el móvil, la verdadera ventana al mundo.

El ‘prime time’ ya no está en la tele, sino en los bolsillos de millones de personas. Para las marcas es un reto y una oportunidad: adaptarse al lenguaje de los vídeos cortos, entender los algoritmos y aceptar que la atención del usuario es un recurso escaso y en constante movimiento.

La pregunta no es si estar en estas plataformas, sino cómo: como intrusos que interrumpen o como creadores que forman parte del entretenimiento. La diferencia marcará quién logra ser relevante en la nueva televisión.