En el lado correcto de la historia

Desde su tribuna en el diario La Opinión, expone Ángel Montiel su incomprensión a que, en un denominado Estado de Derecho, las instituciones hagan cumplir las normas jurídicas del mismo mediante la actuación de sus autoridades. Y en un ejercicio de revisionismo histórico, muestra su incredulidad por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, tratando de equiparar la simbología falangista con la hoz y el martillo o las figuras del dictador Francisco Franco y la del Che Guevara.

Cuando se cumplen 80 años de la victoria frente al nazi-fascismo y 50 años de la muerte del dictador español, cuyas últimas ejecuciones se produjeron justo en estas fechas, el 27 de septiembre de 1975, se plantea como un equívoco histórico diferenciar entre la más atroz forma de dominación de clase amparada por los intereses de la burguesía y quienes contribuyeron heroicamente a la liberación de los pueblos, la paz mundial y el destino de Europa y la humanidad.

En su día Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill no dudaron en reconocer el sacrificio soviético determinante en la derrota del nazismo y sus aliados. El pasado año el nombre de Celestino Alfonso, republicano español comunista, quedó inscrito junto al de otros 22 miembros de la resistencia contra la ocupación nazi en el Panteón de Hombres Ilustres de París, el mismo lugar donde descansan Voltaire, Rousseau o Victor Hugo. Precisamente en París, una de las primeras fuerzas aliadas en entrar para liberar la ciudad fue la 9ª compañía de la División Leclerc, compuesta principalmente por republicanos españoles, muchos de ellos comunistas.

En nuestro país, tras el triunfo del golpe de estado con el apoyo en la guerra de las fuerzas alemanas e italianas y la impasividad de las democracias burguesas, fueron miles de antifascistas quienes perdieron su vida, tuvieron que marchar al exilio –solo en Francia se encontraba medio millón de personas al final de la guerra- o sufrieron la represión en las cárceles franquistas. Mientras algunas familias, cuyos apellidos siguen copando las estructuras de poder político, judicial y empresarial de este país, hacían fortuna durante la dictadura, los hombres y mujeres del Partido Comunista de España pagaban un alto precio por defender la libertad y los derechos humanos para nuestro pueblo.

Hoy, sin embargo, se intenta imponer una amnesia histórica selectiva que trata de borrar el papel que las organizaciones antifascistas, comunistas y obreras han representado en la conquista de la paz y las libertades o las aportaciones sin las cuales resultaría imposible comprender los procesos emancipatorios y de liberación de los pueblos de África, Asia y América Latina en la segunda mitad del siglo pasado.

Desde el fin del feudalismo hasta nuestros días la inmensa mayoría de muertes no naturales en el mundo han estado provocadas por el capitalismo: Se podría relatar una lista interminable que nos lleve desde el tráfico de esclavos y el exterminio de pueblos indígenas hasta el actual genocidio en Gaza, pasando por los horrores vividos en África bajo el yugo colonial, la voracidad de las potencias imperialistas causantes de la I Guerra Mundial, el uso de armas químicas en el Rif por el Ejército español, el infierno atómico de Hiroshima y Nagasaki, el genocidio en el Congo, los golpes de estado en América Latina, el régimen de apartheid en Sudáfrica o las guerras de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y Siria.

Vivimos tiempos convulsos en los que la escalada belicista del imperialismo supone la mayor amenaza para la seguridad y la paz en todo el mundo desde el final de la II Guerra Mundial, a la vez que el avance de las fuerzas reaccionarias por Europa y América extiende un discurso del odio que está calando entre amplias capas de la población. Cuando generaciones futuras vuelvan a preguntarse qué hicimos, algunos podrán esconder la cabeza y otros seguir defendiendo que estábamos en el lado correcto de la historia.