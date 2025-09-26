Cultura vigoréxica

Hubo un tiempo en el que prácticamente había un cine en cada barrio. Un tiempo en el que los sueños se hacían realidad en la oscuridad de un patio de butacas mientras el proyeccionista encendía el botón del viejo Ossa y proyectaba nuestra vida en 35 milímetros. Un tiempo donde nos sentábamos, en silencio, a la espera de compartir una historia que nos conectara a los demás.

El corazón de muchas ciudades de antaño latía al ritmo que marcaban los 24 fotogramas por segundo del proyector de cabina de aquellos majestuosos cines de nuestra niñez que, de alguna manera, fueron santuarios de peregrinación para miles de parroquianos que convirtieron el hábito de visitarlos en una liturgia semanal ya que los cines dinamizaban, en buena parte, la vida social y cultural de las ciudades.

Pero las sociedades cambian, evolucionan, por ponernos sarcásticos, y van transformando su fisonomía en función de sus prioridades. Y hoy en día, para qué nos vamos a engañar, no es prioritario para la ciudadanía ir al cine, o al menos hacerlo paseando por nuestras calles sin necesidad de desplazarse hasta un centro comercial.

Hace apenas unos días conocíamos la noticia de que el local donde in illo tempore estaban los históricos Cines Floridablanca, en el murcianísimo Barrio del Carmen, reabriría sus puertas reconvertido en un gimnasio, otro más.

«Mens sana in corpore sano» apuntaba el poeta romano Juvenal para reivindicar el equilibrio entre el conocimiento y la salud física en aras de alcanzar el bienestar integral. No cabe duda de que, actualmente, el culto al cuerpo se ha erigido como la religión mayoritaria para buena parte de una sociedad más preocupada por cuidar el envoltorio que por conocer el contenido y la esencia del producto, de la persona. Una sociedad en la que los ciudadanos hemos elevado a categoría de dogma nuestra obsesión enfermiza por proyectar nuestra imagen a través de las redes sociales con el fin de validarnos socialmente y disimular nuestros complejos. Una obsesión que ha menoscabado el alimento de nuestra mente y ‘espíritu’.

Una de las películas que disfruté, y de qué manera, en los Cines Floridablanca fue Regreso al futuro II. Durante la misma hay una secuencia en la que Marty pregunta al bueno de Doc: ¿queé nos ocurre en el futuro, nos volvemos gilipollas o algo parecido? Literal que sí, como se dice hoy en día, ya que una sociedad que cierra salas de cines para convertirlos en centros de entrenamiento deportivo, bingos u otras actividades que nada tiene que ver con la cultura es una sociedad condenada a ‘agilipollarse’.

La desaparición de las salas de cine del centro de nuestras ciudades obedece a muchísimos factores imposibles de analizar en apenas unas cuantas líneas. Uno de ellos, sin duda, es la transformación digital y el cambio en los modelos de consumo de los contenidos audiovisuales. Pero lo que no cabe duda es que toda está transformación es fiel reflejo de las nuevas aspiraciones y prioridades que tenemos como sociedad, y si fuéramos o hubiésemos ido más al cine, en nuestras calles, en nuestras plazas, aún veríamos las viejas marquesinas de los cines anunciando las películas.

Estamos perdiendo espacios donde imaginar y compartir esa imaginación. Una fatalidad a la que si no ponemos remedio nos destruirá como sociedad porque, como decían en La historia interminable, sin imaginación Fantasía muere. Y ya saben que queda en un mundo sin fantasía, LA NADA.