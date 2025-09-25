Los robots como mano de obra esclava

Aunque Elon Musk haya prometido que en los próximos años veremos robots con forma humana dotados con inteligencia artificial general, la realidad es que los que están más avanzados en el desarrollo de robots humanoides, son los chinos. En este asunto, el Gobierno chino y sus empresas están repitiendo el manual que llevó al país a un éxito increíble en el campo de las baterías, paneles solares y fabricación del coche eléctrico. Este manual consiste en insuflar a las startup crédito a chorro de los bancos públicos, respaldados por el Estado con la esperanza de que de la competencia entre ellas surjan algunos ganadores. Es lo mismo que sucede en Estados Unidos, pero en su caso con los inversores de riesgo.

No creo que la era de los robots humanoides esté relativamente cerca. El hecho es que si nos preguntamos para qué van a servir, entran dudas profundas. La respuesta más obvia es que servirán de compañía. Pero para eso están ya los perros, los gatos y el botón de alarma médica para los mayores. El mundo ya está lleno de robots, empezando con los que pueblan las factorías a oscuras (no necesitan iluminación para operar), siguiendo por los bots que pululan por Internet haciendo diferentes tareas por encargo de sus programadores, y terminando por los drones autónomos con un incremento espectacular de sus capacidades gracias a la IA.

¿Cómo prepararse para este futuro de robots humanoides dotados con Inteligencia Artificial General? Aquí habría que recordar que la Humanidad empezó a medrar económicamente mucho antes de la Revolución industrial por la amplia disposición de mano de obra esclava. Entretanto, es cierto que quedarán disponibles millones de trabajadores. Pero si el capitalismo se distingue por algo es por su capacidad de reasignar recursos disponibles, en este caso personas con la voluntad de trabajar y ganarse la vida. Dado que los robots harán mejor el trabajo duro y repetitivo, lo que quedarán son empleos de mayor calidad intelectual o valor añadido emocional. Los restaurantes de comida rápida funcionan sin camareros. Pero no han acabado ni mucho menos que con los restaurantes tradicionales. Hay cada día más de los unos y de los otros.