Política de TikTok

Moncloa ha contratado a unos cuantos jóvenes asesores para lanzar mensajes gubernamentales, propagandísticos y de Pedro Sánchez en TikTok. La tikpolítica. Los alemanes inventaron en tiempos de Bismarck un concepto que ha pasado a la ciencia política para definir ciertos comportamientos y situaciones: la ‘realpolitik’, política realista. Ahora está en boga la ‘realpolitik... tok’.

Suenan tambores electorales y los líderes políticos, incluso los adustos subsecretarios, se lanzan a inundar las redes con mensajes emotivos, sin complicaciones, apareciendo en pantalla. Joviales. A ver cómo burlan el algoritmo, que lo burlarán, para que nos llegue su careto y sus palabras de forma masiva queramos o no.

Yo particularmente a lo mejor hasta lo agradezco (que me varíen el algoritmo) no sé qué pensará TikTok de mí, pero solo me salen recetas fáciles, métodos para estar en forma, señoras que no sé si proponen nuevos métodos gimnásticos o es que les pasa algo en la boca de tanto abrirla, pilotos que muestran cómo es su vuelo de Madrid a la Conchinchina y gente bailando cosas de los ochenta. También hay uno que lanza peroratas de todo tipo siempre comiendo un bocadillo de mortadela untada con mostaza. Y vídeos hechos por IA de cómo vivían los vikingos. No faltan los prescriptores de las bondades de ingerir un ajo al día en ayunas.

A lo mejor lo jóvenes no es que sean simples es que como los consideran simples y para ellos solo hacen vídeos simples pues lo que consumen son mensajes simples. Los nuevos asesores monclovitas quieren mostrar a un Sánchez juvenil, enrollao, cercano. Será que ya no lo ven juvenil, enrollao y cercano.

Obama utilizó masiva y magistralmente el Facebook, que ya ha quedado para los mayorcetes. Los podemitas atacaron por Twitter y Telegram y ya vamos por TikTok. Tal vez ignoren todo lo que podrían seducirnos por Wallapop. Incluso por Bizum. Todo el mundo tiene una red, salvo si eres trapecista. De lo que se trata es de vender un producto, o sea, un líder político. La política alimenta TikTok: algo tendrán que ver los jóvenes y no tan jóvenes para solazarse, pasar el rato y entretenerse. Y olvidar que no tienen para comprarse un piso. n