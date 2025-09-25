El placer de la lectura

Recuerdo decenas de ejemplares de esa revista copada de patrones detallados y tendencias de moda, Burda, creo recordar que se llamaba, en la sala de costura de mi abuela, tal vez, como en la de tantas abuelas. Niñas de postguerra a las que les tocó asumir responsabilidades prematuras, educadas bajo los preceptos de una sociedad patriarcal que las orientaba a ser buenas amas de casa y madres, bajo el énfasis en el sometimiento. Pero también recuerdo libros, algunos ejemplares de las inmensas Carmen Martín Gaite, Ana María Matute o Mercedes Formica, que abrirían el camino a futuras generaciones. Y no puedo dejar de imaginar cómo transcurrían las tardes entre bordados, bastidores, hilos y retales sobre la mesa de patronaje y esas novelas bajo las telas. Eran años en los que no estaba bien visto que una señora perdiera el tiempo en un hábito tan superficial como la lectura. Algo que hoy día nos puede parecer terrible, como terrible es que venga la influencer de turno a contarnos qué «se llega igual de lejos en la vida, leyendo que sin leer. Que no somos mejores porque nos guste leer, hay que superarlo». Lo que se puede superar, es la desmemoria y el atrevimiento de muchas, la falta de respeto hacia esas mujeres que tenían que encerrarse en un rincón recóndito para leer en la penumbra.

Porque no leer puede derivar en que te creas a un inepto predicar doctrinas médicas sin ser él nada de eso (médico), desaconsejado las vacunas y el Paracetamol en embarazadas.

O a una pseudoperiodista, afirmando que en las corridas de toros no existe maltrato puesto «no hay intención», sin poder cuestionarle a la Montero, que el dolor no necesita intenciones. Que el eufemismo de la «intención» es la coartada favorita de todos los verdugos de la historia. Porque no sabremos cómo usar ese eufemismo.

Sin lectura, los músicos no podrían escribir sus letras y no puedo imaginar un mundo aún peor que el que nos está quedando, un mundo sin música.

Hace 25 siglos, el hombre más sabio en su tiempo, lector empedernido dijo ‘solo sé que no sé nada’. Hoy, grandes necios, estultos y badulaques de la tierra se jactan de no haber leído un libro en su vida, pero no por ello se cortan ante el atrevimiento de llamarse ‘Influencers’.

Estamos dejando el futuro de nuestros hijos en manos de gente muy peligrosa, pero sobre todo muy necia, con una capacidad pasmosa de atentar contra lo poco bueno que nos queda, como es disfrutar de un libro.