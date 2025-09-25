Esperanza en la incertidumbre

Nada está escrito y todo puede cambiar, nos recuerda Rebecca Solnit en su último libro, El camino inesperado, donde defiende la paciencia y la reflexión como actitudes radicales en este mundo desquiciado. ¿Quién no se siente impotente ante la sensación de que todo va mal y cada vez peor? ¿Quién no se deprime ante la ausencia de actos de bondad o al menos de empatía que como señales de humo nos indiquen qué dirección tomar? «El futuro no es un lugar que ya existe, sino un espacio que estamos creando con lo que hacemos o no», escribe Solnit, y qué bien suena. Sin embargo, cunde la desesperanza que lleva a la inacción. Aunque ella dice que la desesperanza es un lujo que no nos podemos permitir porque el peligro es demasiado grande. Cuando todo parece perdido, la cosa más pequeña que se pueda salvar abrirá un agujero de luz tan brillante que desafiará la certidumbre del desastre. «Que no podamos salvarlo todo no significa que no podamos salvar nada, y todo lo que podamos salvar merece la pena».

Esperanza enla incertidumbre

¿Qué ha ocurrido para que una reflexión cualquiera sobre la política de hoy se tenga que escribir sin más remedio con palabras como locura, genocidio, asesinato? Si la historia está llena de giros impredecibles, como cree con optimismo Solnit, ¿qué tipo de desvío ha tomado el mundo y adónde nos lleva? ¿Qué significa que, ante lo abrumador de la necedad y el crimen, enarbolemos todavía la esperanza? ¿No es un síntoma de debilidad? ¿No deberíamos recurrir a otra arma que fuera tan poderosa como las que utilizan los criminales? Ayer Antonio Guterres reivindicaba la ONU como una «brújula moral» y «guardián del derecho internacional» en un mundo de guerras. «La paz es nuestra principal obligación, cuando las guerras se expanden con un nivel de barbarie que prometimos que no permitiríamos nunca», dijo con palabras que suenan a derrota, pues si algún valor tenía la ONU era su poder para evitar las guerras. Una vez declaradas, no es más que una institución muerta o una marioneta en manos de los más poderosos.

Esperanza, entonces: porque nace de la incertidumbre. La necesitamos si queremos seguir vivos. Aparece cuando deseamos cambiar. Es la sonrisa incrédula, infantil y descarada de la desesperanza. Quizá no sea una utopía. Si miramos al pasado, ella siempre tiene razón. Pensemos en cómo sobrevivieron los que parecían condenados, cómo los más débiles vieron sucumbir a los más fuertes. De modo que la salida no puede ser rendirse. Nunca lo fue, tampoco hoy cuando vemos a Donald Trump entrar en la Asamblea General de la ONU, arrastrando la sombra de Netanyahu y su estirpe de asesinos, a anunciar su remedio contra «el deterioro del orden mundial» que consiste en destruir por completo el frágil orden conseguido por siglos de civilización. Permanezcamos atentos, aunque esta vez para lo único que alcance la esperanza sea para salvar la dignidad de la humanidad, su derecho a creer en un futuro mejor.