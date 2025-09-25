La amistad y el cementerio portátil

Llevamos, sin advertirlo, un cementerio portátil en el bolsillo. No hay cruces ni cipreses ni epitafios tallados en mármol, pero sí tumbas invisibles: chats convertidos en criptas donde resuenan ecos extinguidos. Los expats, que solo despiertan para anunciar un divorcio; los del máster, donde siempre habla el mismo; los del pueblo, que repiten «¿cuándo nos juntamos?». Despojos de lo que fuimos, ruinas de una sociabilidad reducida a ceniza digital.

La amistad muere sin estrépito. El amor, cuando se desmorona, exige liturgia y dramatización. La amistad, en cambio, perece como mueren las bombillas viejas: sin que sepamos cuándo dejaron de alumbrar. Y, sin embargo, cuando falta, descubrimos que su misión era más honda que acompañar: era sostener, como esas columnas discretas que cargan con el peso de un templo y a las que nadie mira.

Una amiga no es bálsamo complaciente. Es la piedra que desnuda nuestra vanidad, el corrector de desvaríos que nos recuerda que los pasos son de barro. Puede ser con una caña con aceitunas cuquillo o una inmersión violenta en la verdad de uno mismo, de la que se emerge con los pulmones ardiendo. La amistad no confirma, metamorfosea, como la presión del tiempo convierte el carbón en diamante.

Pero en nuestra época parece que la hemos degradado a club de semejantes. Queremos espejos que devuelvan la misma imagen, no grietas que cuestionen; buscamos palmaditas, nada de fricciones. Nos creemos modernos porque acumulamos contactos pero quizá nunca hemos estado tan solos. Nos repetimos que lo importante es estar rodeados.

Algo semejante ocurre con el amor. La política, como un sedimento que se acumula en el cuerpo social, ha colonizado también la intimidad. Un estudio de la UMU, Amor y política: polarización afectiva y relaciones de pareja en España, del politólogo José M. Rojo, lo confirma: la identidad partidista pesa más que la ideología, y son las mujeres y las personas con mayor formación quienes levantan un muro más alto frente a la derecha radical.

He aquí el retrato de una generación que ya no busca sorpresa, sino salvoconducto político. Lo sentimental se ha convertido en plebiscito íntimo, en referéndum donde la diferencia no es aventura, sino amenaza. El amor ¿estamos de acuerdo? es hoy una notaría donde se cotejan credenciales antes de rubricar la pasión.

El trabajo refleja el mismo patrón: compañeros reducidos a contactos, contactos a recursos, recursos a métricas. Se invoca diversidad como credo, pero se premia homogeneidad como dogma. Burbujas eficaces, sí, pero tan vivas como peceras relucientes y sin oxígeno.

Lo chungo es creer que los vínculos se sostienen en la semejanza. No: los preserva la tensión, como la cuerda de la cometa que sujeta mientras permite volar. O quizá se parezcan más a esas cuerdas de tender en patios interiores: golpeadas por la intemperie y aún capaces de tensar lo vivido. Por favor, que no nos asesine lo estandarizado: esa obsesión de ponerse siempre la misma chaqueta, como si la vida no mereciera más mudas.

Tal vez los cadáveres que arrastramos en el bolsillo sean advertencia de un tiempo que trocó la aventura de lo imprevisto por la tarifa plana de lo semejante. Una época que olvidó que lo que nos salva no es lo que nos confirma, sino lo que nos transforma. Escucharé Don’t Look Back Into The Sun, de The Libertines, que nos acompañaba hasta perder los mapas y que hoy regresa como letanía por esa tropa que nos sostuvo hasta llegar a escribir este punto final.