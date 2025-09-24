Úrsula y Mario, tanto monta, monta tanto

Merece la pena escuchar atentamente los discursos de Úrsula von der Leyden y Mario Draghi en la conferencia celebrada recientemente con motivo del primer aniversario del llamado informe Dragghi, que fue presentado a la opinión pública europea hace justo un año. En realidad, la intervención de Von der Leyen fue institucional y previsible. En la de Draghi merece la pena reflexionar. No es que haya variado su diagnóstico de hace un año, sino que profundiza en él y sube varios grados la alarma por la falta de aplicación de las propuestas que contiene.

Aunque las políticas propugnadas no superan una a una el ámbito de lo económico, el discurso no elude un posicionamiento político de lo más radical. La Unión Europea debería dejar de comportarse en los sectores críticos como una Confederación y pasar a actuar en la práctica como una Federación. Las líneas de salvación para superar el estancamiento europeo frente a China y Estados Unidos pasan por convertir la Unión en un auténtico mercado único, superando las barreras entre Estados nacionales y tomando decisiones críticas en semanas, no en meses y menos en años, como sucede actualmente.

También propone abandonar la política de campeones nacionales para focalizar las ayudas de Estado (más en la línea de compras que en la de subsidios) en proyectos a escala europea. Y simultáneamente asegurarse de que la financiación esté disponible mediante la emisión de deuda pública europea. La rapidez con la que toman decisiones un presidente norteamericano auto investido de poderes imperiales y un acendrado dictador chino urgido por los problemas de crecimiento en su país, obligan a la Unión Europea a sacudirse el torpor que arrastra por su propia configuración de estados soberanos. En campos como la producción de energía barata, las nuevas tecnologías como la IA, los macrocentros de datos o una Red Eléctrica europea sin cuellos de botella, Europa no puede someterse a los ritmos clásicos del consenso a 27. La fórmula que propone Draghi (el más pragmático de nuestros pensadores políticos) es formar coaliciones voluntarias. Esa geometría variable se ha intentado evitar a toda costa en Europa, pero es o eso o la decadencia del Bloque.

Suscríbete para seguir leyendo