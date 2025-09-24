Apología del gorrión

Los pajaritos que aún se resisten a marcharse de la ciudad viven del oportunismo y la magnanimidad. Entre ellos destacan los gorriones, siempre gráciles, como ajenos al bullicio que trae el amanecer. También están las lumpenizadas palomas, que embrutecen las calles con sus patas rosáceas de herida mal cicatrizada. Sin embargo, no puedo yo decir nada malo de los gorrioncitos, por quienes jamás me he sentido molestado. Algunas veces, cuando disfruto de una tostada al aire libre los pocos días que me da por madrugar, se colocan en mi mesa para pescar alguna migajita. Lo hacen con tanta gracia, con un descaro tan saleroso, que uno es incapaz de irritarse.

Cierto día quedé con un amigo para desayunar frente al mar. Era aquel un bar precioso, e imagino que lo sigue siendo. Pedí una tostada y un zumo de naranja, que tomé después para evitar la acidez. En aquella terracita junto al Mediterráneo, vinieron a dar con sus alas de pitiminí dos o tres parjaricos pedigüeños, y yo no tuve más remedio que entregarles la ceniza de mi tostada, que de seguro llevaba tomate. Jamón no sé, pero tomate seguro. Y si llevaba jamón, de eso no les di, porque con el jamón no se juega. Evito emplear las palabras generosidad y caridad para referirme a estas limosnillas, ya que me enseñaron que la caridad se reserva para con Dios y nuestro prójimo, y no puede ni debe conmoverme igual la desventura de mi mascota que la de mis semejantes.

El sábado leí en este periódico la acertadísima columna de Mercedes Barona titulada 'Los tontos del perrito', donde denunciaba cómo algunos «han elevado a sus mascotas, sobre todo perrunas, a la categoría de hijos». En la iglesia de San Pedro he visto yo a una mujer metiendo a su pequeño can (estas señoras platino, con la permanente como el penacho de Moctezuma, suelen tener unos perros diminutos y bravucones, lo que los hace especialmente odiosos). Si el perro entra a la parroquia, que sea el día de San Antón, que para eso está. Y si no, no tenga perro. O no venga usted.

Estos gorriones se presentan como buscavidas amables, como el mendigo de tu barrio con el que ya has trabado amistad. Vecinos sin hogar.

Uno de estos, que siempre andaba por mi calle, llegó a ser más amigo mío que alguno que piensa serlo. Era, como los gorriones, altamente educado, pese a cierta rudeza de la que un hombre en su condición no puede escapar. Un día me contó que, entre unos cuantos gorrillas organizados, le pegaron una paliza para que se marchase de allí. No volví a saber de él. Comprobé entonces con tristeza que mi calle era un lugar más hostil.

