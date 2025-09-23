De vuelta a Gaza

Escribo sobre Gaza una vez más, porque me parece incluso una frivolidad escribir sobre cualquier otra cosa mientras decenas de miles de inocentes son masacrados ante nuestros ojos. Israel asesina y mata de hambre y el mundo entero mira sin hacer nada. Hace daño a la conciencia de cualquiera que tenga, porque no todo el mundo tiene.

El bloqueo de la Vuelta Ciclista a España, que incluía un equipo israelí patrocinado por un íntimo de Netanyahu, con el objetivo de blanquear la masacre, les ha parecido a los dirigentes del PP y Vox: politización del deporte, inmoralidad, indecencia, irresponsabilidad, extorsión, violencia, kale borroka, hasta terrorismo… paro aquí, pero podría seguir. Ha sido ingente la cantidad de adjetivos empleada para descalificar las protestas contra el genocidio de la población palestina. Sin embargo, contra el bloqueo criminal de entrada de ayuda humanitaria a Gaza no han tenido ni una sola palabra. Ni una.

Los que opinan que hay que protestar sin causar molestias son los que aspiran a que las protestas no sirvan para nada. Proteste usted en aquella esquina, haga el favor, que es que aquí no nos gusta el barullo. Claro que sí, bonico, me voy a bañar, pero sin mojarme. Hay niños asesinados a racimos diariamente, pero lo importante es que los ciclistas no pierdan la concentración.

Es normal que les molesten las protestas. Aznar deja claro por qué cuando asegura que «si Israel pierde lo que está haciendo (o sea, si no culmina el genocidio)», Occidente se pondría «al borde de una derrota total». Para qué va a disimular ya a estas alturas cuando de sobra conocemos su inclinación por las guerras. Cuando Almeida dice que no hay genocidio porque genocidio de verdad fue el Holocausto (como si haber sido víctima te impidiera convertirte en verdugo) en realidad lo que quiere decir es que lo que pase con Gaza le da exactamente igual, por si no nos habíamos dado cuenta. Cuando Ayuso dice que con las protestas Madrid parecía Sarajevo y posteriormente se hace una foto con el equipo ciclista israelí, el mensaje que manda es el de: adelante, Netanyahu, que lo estás haciendo muy bien, machote. Resumiendo: rechazan las protestas porque están a favor de la masacre, no por otra cosa.

Esta semana la ONU ha llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo genocidio e insta a los estados miembros a pararlo. Bien, una vez resuelta la parte semántica (después de dos años de ofensiva, se lo han tomado con calma), ya se pueden dar prisa. A este paso van a liberar un cementerio reducido a escombros y el sionismo habrá conseguido su propósito. Mientras escribo esto Israel está bombardeando las ruinas de Gaza. Las reacciones están siendo desesperantemente lentas. La intervención agradeciendo las manifestaciones a favor de Palestina del presidente del gobierno español, uno de los pocos dirigentes mundiales en desentonar del trato blando dispensado a Netanyahu, ha estado bien; bien, pero dos años tarde.

La flotilla Global Sumud y las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España están haciendo lo que no hacen las democracias occidentales: están trayendo dignidad y esperanza a este fracaso moral planetario que es Gaza. La gente se ha hartado de la inacción de sus gobiernos. El bloqueo de la entrada de la vuelta en Madrid ha sido una increíble victoria moral. Alguien debía hacer algo, y ha sido el pueblo. Los gobiernos ahora tendrán que ir a remolque, porque la gente ha tomado partido.

La victoria de las protestas en la Vuelta nos hace sentir que podemos generar cambios reales en la política del país. La retirada de España de Eurovisión caía por su propio peso tras el éxito de las protestas en la Vuelta, pero recordemos que en la pasada edición Israel quedó en segundo lugar gracias al televoto, fácilmente manipulable si tienes dinero y te interesa aprovechar un amplio portal de propaganda, como es el caso de Israel. Es que son dos años ya, dos años de masacre continuada sin que apenas nadie reaccione, son setenta mil muertos, son dos millones de personas que sufren bombardeos y hambruna a diario. Si a nosotros se nos parte el alma de ver a diario tal grado de destrucción televisada, imaginen a los gazatíes al vivirla.

