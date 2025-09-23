Habría que echar a todos los inmigrantes sin papeles

Fue el martes pasado, día de nuestra Romería cuando acompañé a mi hija al centro de la ciudad, tomamos el tranvía, para comprarse un capricho en una confitería, esa en la que miles de católicos y devotos de la Virgen de la Fuensanta acompañan a su Patrona a su Santuario, y que a muchos se les entrecorta la voz y los ojos se le humedecen cuando pasa a su lado, siempre me he preguntado por cierto, qué pensaría la Virgen y su ‘hijo’ de la inmigración.

Empezaba a caer la tarde, la temperatura te animaba tras semanas y meses de angustioso calor a dar un paseo por el centro de la capital, ese lugar donde nunca hay contenedores desbordados de basura, las calles están limpias y no hay ni un árbol de esos que te tiran flores lilas y amarillas que lo ponen todo hecho una mierda.

Decidimos acercarnos desde La Rotonda hasta la Catedral, la gente paseaba por Alfonso X, el ‘Tontodromo’ de toda la vida, la mayoría de las terrazas llenas, alrededor de la plaza de Belluga –cuánto daño hizo este personaje a la vecina ciudad de Orihuela- había un par de grupos escuchando a una guía explicándole con detalle nuestra fachada única.

Decidimos sentarnos a tomar un refresco mi hija y yo. Junto a nosotros un grupo de ocho personas mayores, todas llevaban o bien sillas de ruedas o andadores de esos que te puedes sentar cuando te apetezca.

La mayoría no cumplirían ya los ochenta, todos bien aseados y con ropa que no parecía sacada del Primark precisamente. Junto a ellos y ellas, otras ocho personas, todas ellas inmigrantes, era fácil pensar que su relación consistía en acompañarlos y cuidarlos, mientras sus hijos, los de las personas mayores, imagino que andaban disfrutando de la Romería y con la conciencia tranquila al pensar que sus padres estaban bien cuidados y acompañados. Uno de ellos, comentaba con su amigo lo que está ocurriendo en este país. ‘Pedro Sánchez es un hijo de su madre’ le dijo, ‘nos va a llevar a la ruina, y encima nos van a inundar de inmigrantes’.

‘Lleva razón Abascal’ le contestó su interlocutor, ‘Habría que echarlos a todos los que no tienen papeles’.

Las caras de sus cuidadoras se llenaban de rabia mientras se miraban en silencio. ‘No les hagas caso’ le dijo una de las mujeres a su cuidadora, a ti no te afecta aunque no tengas papeles.

Reconozco que me hubiera gustado saber si estas trabajadoras estaban dadas de alta, si tenían sus papeles en regla, y sobre todo conocer su trabajo, imagino que les asearían, los vestirían, limpiarían sus mierdas y sus casas, cocinarían y hasta los ayudarían a meterse en la cama. E imaginaba que sus parejas volverían esa tarde noche tras más de una hora en una furgoneta, del campo de Lorca o de Fuente Álamo, de estar todo el día con el lomo agachado recogiendo brócoli y lechugas, muchos de ellos en puestos precarios y seguramente alguno que otro trabajando en negro.

Por cierto, solo tomaron café con leche, alguna infusión y dos tónicas nuestros mayores, ellas, las cuidadoras seguían ahí, en silencio, mirándose.

Algún día pagaremos muy caro nuestra soberbia y esa especie de supremacismo que nos ha inoculado un tipo como Abascal y los suyos, y mientras siguen viviendo en sus palacios al resto nos envían a la batalla contra un enemigo que no existe, pero que lo hemos imaginado y empezamos a odiar.

