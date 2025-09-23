He dejado el ruido de la calle, con coches y un gentío hacia los huertos del Malecón o esperando en cola a subir a la gran noria, en plena Feria de Septiembre, con el sabroso ‘veranico de los membrillos’, y he pasado al antiguo Palacio del Almudí a contemplar la exposición Querido Antonio, que los artistas y amigos del creador han realizado como sentido homenaje en recuerdo a la persona, al artista y su obra, a la amistad.

Antonio Ballester falleció en marzo de 2024 con 72 años. Y su viuda, Lola Paz, con la curaduría de Vicente Martínez Gadea y Marcos Salvador Romera, ha expuesto cuatro de sus obras y ha querido que artistas interviniesen algunas inacabadas de Antonio. Pasada la vorágine de la inauguración, la sala, fresquita y con pocos visitantes a esa hora, acoge apetitosa una extensa muestra de arte diverso, de plasticidad, concentrado con el mismo fin: merecidas exequias artísticas y recuerdos personales en breves textos complementarios que se degustan con afecto y que ayudan a entender la personalidad del homenajeado.

No conocí personalmente al artista, pero una serigrafía suya ocupa importante lugar en mi casa. Es una mujer sentada de espaldas tratando de cerrarse el sujetador. La mujer, sus desnudos, ha sido icono en la creación de Ballester, hijo del reconocido y afamado pintor murciano Mariano Ballester (1916-1981), y primo del fotógrafo Juan Ballester. La genética ayuda, pero el oficio, la inquietud y el atrevimiento hicieron de Antonio un artista polifacético, alertado para descubrir y dar formas diversas y distintas a pintura, escultura, diseño, fotografía.

De unos treinta artistas que participan en esta espléndida exposición se encuentran cuatro creadoras. Todos cuelgan en la planta baja, entre unas pocas piezas de Ballester, su homenaje con arte y texto. Carmen Artigas, entrañable, dedica su cuadro a los bañistas que toman los lodos del Mar Menor y se cubren con ellos hasta las cejas. Extravagancia normalizada que sorprendía a su amigo y colega.

La sala de arriba está dedicada a las mujeres. Explico: a partir de una serie de serigrafías inacabas, sin firma aún de Ballester, la treintena de participantes, sobre la palabra en tinta roja, FEMMES (la madre de Antonio, Monique, era francesa), en el centro de una composición rodeada de piezas esquemáticas, geométricas, que recuerdan pequeñas esculturas africanas (impresión mía), los amigos la recrean con su aportación personal y hacen sus correspondientes creaciones originales con sello de autor. Completan así la creación del artista. Una simbiosis que perdura en el tiempo.

Cherchez les femmes o buscad a las mujeres de Antonio Ballester hasta el 26 de octubre. Afectuosa muestra que cierra el verano y abre el otoño con calidez, vitalidad, memoria y sensibilidad. n

