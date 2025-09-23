La extraña pareja

Tendrán una relación especial, pero forman una extraña pareja. Me refiero a Donald Trump y Keir Starmer, el presidente americano de extrema derecha y el primer ministro laborista del Reino Unido. Y no solo es cosa de estos dos días de segunda visita a Reino Unido de Trump, a invitación de la Casa Real Británica trasladada por Starmer en su encuentro reciente con el presidente en su última visita a la Casa Blanca. Es que desde el principio, Trump, contra todo pronóstico, ha hecho del británico una improbable excepción en su permanente diatriba contra dirigentes aliados de países democráticos. Las causas de este excepcionalismo son difíciles de adivinar, se pueden intuir.

En primer lugar, a Trump le pirra literalmente todo lo que tenga que ver con el boato y el protocolo, y en eso la monarquía británica se las pinta sola. El narciso Trump confunde el ritual marcado a fuego por la tradición centenaria con un homenaje diseñado para su persona. Los británicos, sabiendo esto, y deseando sobre todas las cosas conseguir buenos tratos comerciales y atraer la inversión de las empresas norteamericanas, han extremado el protocolo hasta el delirio. Todos han hecho su papel, y especialmente el rey Carlos III, cuya ideología confesa no puede ser más woke, en los términos en que Trump entiende este término: defensa a ultranza del medio ambiente y apoyo a las ONG que tanto disgustan a su cohorte de extremistas.

Por otra parte, Keir Starmer ha jugado de forma excelente las cartas que tenía. Su electorado de izquierda moderada no es tan burdo como la izquierda española. No necesita estar tocándole los cojones continuamente a los norteamericanos, como hacen Sánchez e hizo Zapatero en su época. Keir Sartmer mantiene un perfil coherente con los valores de izquierda, pero mira por los intereses de su país y guarda las formas. Es cierto que Donald Trump mantiene una estrategia de premiar al Reino Unido por haber boicoteado el proyecto europeo y no quiere perder la oportunidad de seguir haciéndolo. Para ello, quiere convertir al Reino Unido en una plataforma avanzada para su proyecto de mejora del componente racial de los Estados Unidos, con más sangre anglosajona, en detrimento de hispanos y afroamericanos.

