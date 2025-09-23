Días sin trenes

En el momento en que escribo estas líneas, mi señora se encuentra en Córdoba la Sultana (saludos, querida). Intentó reservar un billete combinado de Ave Murcia-Madrid-Córdoba, pero la parada madrileña es en Chamartín y la salida cordobesa, en Atocha, y el tiempo que queda para hacer el trasbordo son quince minutos. Nadie en sus cabales confiaría un billete a la llegada a hora exacta a Chamartín, más la escapada de esa macroestación para cruzar Madrid y localizar el andén en el otro laberinto, pero esa combinación está a la venta por desquiciado que parezca. Mi santa, entre cuyas muchas cualidades no está la de transustanciarse para la teletransportación, decidió renunciar a la oferta y consideró más razonable desplazarse por carretera en compañía de su hermana, habilísima conductora.

A su vuelta, yo debo emprender otro viaje, en mi caso a Pamplona. La misma película. El Ave me lleva a Chamartín, pero el tren hacia la capital navarra sale de Atocha. El intervalo entre llegada y salida es, en esta ocasión, más generoso: 45 minutos. Pero uno no está ya para trotes. Y menos, avisado del incumplimiento sistemático de los horarios ferroviarios desde que el tuitero mayor del Reino se encarga a ratos del transporte público. Solución razonable: el coche, en este caso el de un amigo que lleva el mismo destino.

Una familia intenta usar el servicio público de movilidad en dos viajes sucesivos al sur y al norte del país, pero ha de rendirse al coche por la surrealista ordenación de los enlaces ferroviarios. A los murcianos se nos descarga en Chamartín, sin parada en Atocha, y a partir de ahí san Pedro te las componga si quieres enlazar un billete combinado con cualquier otro lugar del solar patrio. Lo gracioso es que, encima, te lo venden, y luego ya tú te encargas de correr. No es extraño que el Día sin Coches sea un fracaso, pues en la práctica no te dejan otra opción.

Y todo esto, sin considerar que para ir al sur (Córboba) haya que ir al norte, casi como la paloma de Rafael Alberti, «que por ir al norte fue al sur». Mientras tanto, el ministro Óscar Puente se toca los tuitteres.

