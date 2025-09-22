El riesgo de pobreza o exclusión social en España y su evolución

El mapa de este artículo recoge los porcentajes por comunidades autónomas y a nivel nacional, conforme a los datos publicados por el INE en la Encuesta de Condiciones de Vida, tasa Arope (personas en riesgo de pobreza o exclusión social), y muestra que en el año 2024 esta se situaba en el 25,80%, lo que supone 4,80 puntos por encima de la media de la Unión Europea.

La Región de Murcia registra, según el INE en 2024, una tasa de riesgo de pobreza del 26,00% de la población, con un diferencial que alcanza los 6,30 puntos por encima de la media nacional. En la tasa Arope, la Región se sitúa en el 32,40%, y el diferencial con la media nacional se amplía hasta los 6,60 puntos, evidenciando un grave retroceso.

Al analizar la evolución de la tasa de riesgo de pobreza entre 2015 y 2024, y de la tasa Arope desde 2020, tanto a nivel nacional como por comunidades y ciudades autónomas, constatamos que en el año 2015 el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza relativa en España era del 22,10%. Andalucía lideraba la tasa de pobreza con un 35,70%, seguida de la Región de Murcia con un 31,80%, es decir, 9,70 puntos por encima de la media nacional.

En el año 2020, marcado por la grave crisis del covid-19, la tasa de pobreza a nivel nacional fue del 21,00%. Por encima de esta se situaban: Extremadura con un 31,40%, Canarias con un 29,90%, Andalucía con un 28,50%, Castilla-La Mancha con un 25,10% y la Región de Murcia con un 25,00%, reduciendo su diferencial con la media nacional a 4 puntos. Le seguían la Comunidad Valenciana con un 24,60%, Asturias con un 22,20% y Galicia con un 22,10%, igualando esta última la media nacional. Todas las demás comunidades estaban por debajo de dicha media.

En el año 2021, la tasa de riesgo de pobreza a nivel nacional se situaba en el 21,70%. Las comunidades con mayores tasas eran Andalucía y Extremadura, ambas con un 32,30%, seguidas de Canarias con un 28,90% y la Región de Murcia con un 27,70%, es decir, 6 puntos por encima de la media nacional.

En 2022, la tasa de riesgo de pobreza en la Región se situaba en el 26,30%, lo que supone 5,90 puntos por encima de la media nacional del 20,40%. En 2023 se situó en el 24,20%, reduciendo el diferencial a 4 puntos, mientras que en 2024 la Región alcanzó el 26,00%, lo que representa un diferencial de 6,30 puntos respecto a la media nacional, siendo solo superada por Andalucía.

En cuanto a la tasa Arope, en 2020 se situaba a nivel nacional en el 26,40%. Superaban esta media: Extremadura con un 38,70%, Canarias con un 36,30%, Andalucía con un 35,10%, Castilla-La Mancha con un 29,80%, la Región de Murcia con un 29,70% (3,30 puntos por encima de la media), la Comunidad Valenciana con un 29,30% y Asturias con un 27,70%. El resto de las comunidades estaban por debajo de la media nacional.

En 2021, la tasa Arope en la Región se situó en el 33,80%, incrementando el diferencial a 6 puntos por encima de la media nacional, que fue del 27,80%. En 2022, la Región alcanzó un 31,00%, reduciendo el diferencial a 5 puntos respecto a la media nacional del 26,00%. En 2023, la tasa en la Región fue del 30,50%, mientras que la media nacional aumentó al 26,50%, reduciendo así el diferencial a 4 puntos. En 2024, la tasa Arope en la Región volvió a incrementarse hasta el 32,40%, situándose 6,60 puntos por encima de la media nacional.

Cambiar esta situación solo será posible poniendo en valor todo el potencial de desarrollo con que cuenta la Región. Para ello, es necesario un proceso de diálogo y consenso que permita concretar un Pacto por la Región, entre el Gobierno regional y los partidos políticos, con la participación de sindicatos y empresarios. Este pacto debe tener como primer objetivo alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España para la ejecución de las infraestructuras comprometidas en el acuerdo del 6 de marzo de 2020, incluido El Gorguel, así como un plan de actuaciones con objetivos, plazos y medios para atraer talento e inversión, generando empleo y riqueza.

