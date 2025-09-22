Notre Dame está en El Raal.

Dos mil trabajadores y 250 empresas han participado en dejar la Catedral de Notre Dame tal y como se percibía antes del fatal incendio de 2019, que dejó atónito al planeta entero y fue portada prácticamente de todos los periódicos de entonces. Casi cinco años después, el edificio luce majestuoso e incluso sus torres con las gárgolas pueden ser de nuevo disfrutadas este septiembre, un mes que también se ha marcado en el calendario de residentes de El Raal y de Beniel, salvando las distancias, claro.

El mismo tiempo

El Ayuntamiento de Murcia ha tardado lo mismo en tramitar y construir el puente que une ambos municipios, y que se vino abajo en marzo del 2021 con el paso de una hormigonera que no estaba autorizada, que los franceses han empleado en devolver a la realidad su catedral más preciada. Por cierto, la multa que fue impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura a su conductor por tan terrible destrozo fue anulada por los tribunales.

El puente, que fue inaugurado la semana pasada como si de una gran obra artística y de ingeniería se tratara, ha sufrido una serie de vicisitudes que revelan la fatal burocracia que se las gastan en el Ayuntamiento capitalino y en la Confederación Hidrográfica para una obra que no debía, a priori, presentar tanta dificultad si la comparamos con el templo francés. Tampoco ha hecho falta tanta mano de obra ni tantas empresas para llevarlo a cabo, pero ese detalle no ha impedido que el proyecto que une las dos orillas de ambos municipios se haya dilatado en el tiempo y haya estado a caballo de dos alcaldes: José Antonio Serrano, del PSOE, y José Ballesta, del PP.

Redactado tres veces

Precisamente, las mayores pegas para llevar a cabo esta iniciativa se produjeron en el mandato de Serrano siendo la CHS del mismo signo político que el mandatario municipal. Hasta tres veces tuvo que hacer la Administración local el proyecto para convencer a la Confederación Hidrográfica de que el puente no se iba a caer y que era viable la obra. Una de las exigencias era que debía tener altura para evitar que las inundaciones de las lluvias de retorno de 500 años pudieran llevárselo para adelante (y eso que aún no había sucedido lo de la rambla del Poyo y la tragedia de Valencia).

Al organismo de cuenca no le convencía el dibujo de los municipales. Al elevarlo el mayor problema era que ambas orillas estaban demasiado cerca y la inclinación sería importante. Salvados todos esos obstáculos, arrancó la obra con distintas visitas de concejales y alcalde, en la nueva era popular, con el consiguiente retraso de su entrega (en esta Región nada parece hacerse en tiempo y forma).

Por fin llegó el gran día para la inauguración de un puente, cuyas obras han sido las más visitadas de la historia, y como si fuera Moisés abriendo el mar Rojo, el alcalde ofició de pastor llevando a su rebaño para cruzar las dos orillas seguido de una multitud. Si el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a 35 jefes de Estado y de Gobierno, el Ayuntamiento giró invitación a los niños del colegio Torreteatinos, que cantaron, el cura que bendijo y distintos concejales tanto de Murcia como de Beniel, un boato para una infraestructura muy demandada por los vecinos que ha sido mejorada con más luces, un espacio peatonal con aceras seguras y una calzada de doble sentido. Todo ello pese a que a 700 metros hay otro puente menos utilizado y que no gusta a la ciudadanía por estar más alejado de los establecimientos en los que compran y hacen su vida.

El Ayuntamiento de Murcia ha corrido con los gastos de ejecución de casi 200 millones y ya puede decir que ese puente se asemeja en los años que ha tardado en reconstruirse a la Catedral más querida de Francia. Por nadie pase.

Un gimnasio se adelanta al Gobierno local Los Cines Floridablanca se convertirán en un gimnasio, que abrirá sus puertas antes del verano de 2026, una iniciativa que permitirá dar salida a una instalación que llevaba cerrada casi dos décadas. Con esta apertura, el Carmen pierde definitivamente el último bajo-edificio cinéfilo tras el cierre del Coliseum (convertido en un bingo) y del cine Iniesta (reciclado por un Mercadona). El PP prometió que compraría esos cines dentro del programa presentado con 250 actuaciones para revitalizar el corazón de la ciudad (iniciativa ‘Murcia con el Corazón’). Convertir los cines Floridablanca como espacio de actividades socioculturales era una de las ideas anunciadas en noviembre de 2022, al igual que levantar un Palacio de Cristal en el Malecón. Cuántos conejos en la chistera de los populares.

Suscríbete para seguir leyendo