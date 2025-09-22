Ante la crispación de PP-Vox, la política útil de López Miras

Ponerse delante de los micrófonos para realizar declaraciones subidas de tono o publicar vídeos para hacer agitación política es relativamente fácil, y cada vez más frecuente. También lo son las batallas en redes sociales, alimentadas por unos y por otros, para competir en demostrar quién es más extremista. Pero cabe preguntarse cuál es el beneficio que de esas estrategias, basadas en promover el enfrentamiento y la discordia, obtiene el ciudadano de a pie, o la familia que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes.

Frente a la política de la polarización y la agitación, desde el Partido Popular seguimos reivindicando la política útil, de verdad, la que sirve para resolver los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. Porque el PP sí es un partido de Gobierno. Y ese debería ser el fin de cualquier partido político: trabajar para mejorar la sociedad, aunque para ello muchas veces debas tomar decisiones difíciles.

Y aquí, en esta tierra, los ciudadanos conocen bien al Partido Popular, saben que nuestra prioridad ha sido, es y siempre será la Región de Murcia. Salir con la ocurrencia del día, y crispar, lo dejamos para otros. Aunque la pinza PSOE-Vox solo busca atraernos a ese terreno sinuoso, no vamos a caer en su trampa. Nuestro mejor aval, nuestra mejor carta de presentación es la gestión, y en eso no hay quien gane al Partido Popular. Y cuando hay gestión se avanza, se progresa: en definitiva, la vida de la gente mejora.

Por ejemplo, desde el Partido Popular y el Gobierno del presidente Fernando López Miras, frente a un Pedro Sánchez que es incapaz tan siquiera de cumplir con esa obligación constitucional, nos comprometimos a trabajar para que hubiera Presupuestos, y con responsabilidad hemos cumplido. Era muy importante que los ciudadanos de la Región tuvieran más dinero para su sanidad, para la educación y para las políticas sociales; que contaran con unos Presupuestos que bajan impuestos, fortalecen el Estado del Bienestar, apuestan por la libertad económica, ayudan a las familias y apoyan a nuestro sector empresarial, a los autónomos.

No vamos a caer en las trampas de las cortinas de humo que crea Sánchez para tapar toda la corrupción que la rodea. Pero tampoco nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando todos sus atropellos para mantenerse en el poder a toda costa. Pero, sobre todo, vamos a continuar adoptando políticas y medidas reales, que ya están dando frutos en la Región de Murcia. Por ejemplo, para crear más y mejor empleo, damos un paso más con la cuarta ley de simplificación administrativa, que seguirá reduciendo burocracia y trabas a quienes lo generan; para que haya más vivienda y los jóvenes tengan más fácil acceso a ella, después del éxito de iniciativas pioneras como el Aval Joven, el Gobierno regional aprobará un decreto de vivienda asequible.

Y como una de nuestras prioridades es defender la dignidad de las personas y las familias, queremos que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de salir a la calle. La Estrategia Región de Murcia + Segura del Gobierno regional destina 120 millones de euros a dotar de más policías locales a los municipios y a que estos dispongan de los mejores recursos, frente a un Gobierno de Sánchez que nos sitúa a la cola en número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, el PSOE se dedica a fomentar la polarización y los extremismos para que los españoles vivamos enfrentados, que es lo que buscan con un único objetivo: debilitar al Partido Popular. Pero no lo van a conseguir: en el PP tenemos claro que estamos para unir a la sociedad y para servirla, no para dividirla. Para esto ya está Pedro Sánchez. Aquellos otros partidos que le siguen en su estrategia de la confrontación, allá ellos: quizá no tengan nada constructivo que ofrecer.

