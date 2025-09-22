Opinión | Pulso político
Ante la crispación de PP-Vox, la política útil de López Miras
No vamos a caer en las trampas de las cortinas de humo que crea Sánchez para tapar toda la corrupción que la rodea
Ponerse delante de los micrófonos para realizar declaraciones subidas de tono o publicar vídeos para hacer agitación política es relativamente fácil, y cada vez más frecuente. También lo son las batallas en redes sociales, alimentadas por unos y por otros, para competir en demostrar quién es más extremista. Pero cabe preguntarse cuál es el beneficio que de esas estrategias, basadas en promover el enfrentamiento y la discordia, obtiene el ciudadano de a pie, o la familia que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes.
Frente a la política de la polarización y la agitación, desde el Partido Popular seguimos reivindicando la política útil, de verdad, la que sirve para resolver los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. Porque el PP sí es un partido de Gobierno. Y ese debería ser el fin de cualquier partido político: trabajar para mejorar la sociedad, aunque para ello muchas veces debas tomar decisiones difíciles.
Y aquí, en esta tierra, los ciudadanos conocen bien al Partido Popular, saben que nuestra prioridad ha sido, es y siempre será la Región de Murcia. Salir con la ocurrencia del día, y crispar, lo dejamos para otros. Aunque la pinza PSOE-Vox solo busca atraernos a ese terreno sinuoso, no vamos a caer en su trampa. Nuestro mejor aval, nuestra mejor carta de presentación es la gestión, y en eso no hay quien gane al Partido Popular. Y cuando hay gestión se avanza, se progresa: en definitiva, la vida de la gente mejora.
Por ejemplo, desde el Partido Popular y el Gobierno del presidente Fernando López Miras, frente a un Pedro Sánchez que es incapaz tan siquiera de cumplir con esa obligación constitucional, nos comprometimos a trabajar para que hubiera Presupuestos, y con responsabilidad hemos cumplido. Era muy importante que los ciudadanos de la Región tuvieran más dinero para su sanidad, para la educación y para las políticas sociales; que contaran con unos Presupuestos que bajan impuestos, fortalecen el Estado del Bienestar, apuestan por la libertad económica, ayudan a las familias y apoyan a nuestro sector empresarial, a los autónomos.
No vamos a caer en las trampas de las cortinas de humo que crea Sánchez para tapar toda la corrupción que la rodea. Pero tampoco nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando todos sus atropellos para mantenerse en el poder a toda costa. Pero, sobre todo, vamos a continuar adoptando políticas y medidas reales, que ya están dando frutos en la Región de Murcia. Por ejemplo, para crear más y mejor empleo, damos un paso más con la cuarta ley de simplificación administrativa, que seguirá reduciendo burocracia y trabas a quienes lo generan; para que haya más vivienda y los jóvenes tengan más fácil acceso a ella, después del éxito de iniciativas pioneras como el Aval Joven, el Gobierno regional aprobará un decreto de vivienda asequible.
Y como una de nuestras prioridades es defender la dignidad de las personas y las familias, queremos que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de salir a la calle. La Estrategia Región de Murcia + Segura del Gobierno regional destina 120 millones de euros a dotar de más policías locales a los municipios y a que estos dispongan de los mejores recursos, frente a un Gobierno de Sánchez que nos sitúa a la cola en número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes.
Mientras tanto, el PSOE se dedica a fomentar la polarización y los extremismos para que los españoles vivamos enfrentados, que es lo que buscan con un único objetivo: debilitar al Partido Popular. Pero no lo van a conseguir: en el PP tenemos claro que estamos para unir a la sociedad y para servirla, no para dividirla. Para esto ya está Pedro Sánchez. Aquellos otros partidos que le siguen en su estrategia de la confrontación, allá ellos: quizá no tengan nada constructivo que ofrecer.
