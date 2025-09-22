Campeones en abandono educativo temprano

«Trabajaremos sin descanso por mejorar las tasas de abandono escolar temprano que padecemos. Hemos avanzado mucho en los últimos años, reduciéndolas en 20 puntos porcentuales, pero deben igualarse a la media nacional en el plazo más breve posible. Por ello vamos a potenciar el programa de refuerzo educativo que garantice el éxito escolar». Esto resaltaba López Miras en su discurso de investidura como presidente de la CARM en 2019. Por entonces, la tasa de abandono educativo temprano en la Región de Murcia era del 22,6%, la segunda más alta del conjunto de las CCAA, y 5,3 puntos porcentuales por encima de la media estatal.

Tras ‘potenciar’ durante los cuatro años siguientes el programa de refuerzo educativo, y aunque la tasa de abandono había bajado al 19,2%, seguía siendo la segunda más alta del país y con un diferencial respecto a la media estatal de 5,5 puntos porcentuales.

Aun así, en su nuevo discurso de investidura - junio de 2023-, López Miras insistió en la necesidad de reducir el abandono educativo temprano, como si de una propuesta nueva se tratara, obviando el hecho de que la Región de Murcia ha venido manteniendo una de las tasas más altas, cuando no la más alta, de abandono educativo temprano de España desde que existen registros oficiales (2004). Afirmó: «Todo proyecto de futuro empieza por la educación. Por eso nos comprometemos a diseñar un programa transversal entre consejerías que tenga como meta la mejora del sistema educativo, con los objetivos, primero, de reducir la tasa de abandono educativo temprano».

Un año más tarde, en 2024, la tasa se situaba en el 20,6%, manteniendo, por tercer año consecutivo, la alarmante posición de Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje, mientras la media estatal seguía disminuyendo hasta el 12,6%.

Hablamos del porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no han completado estudios de la segunda etapa de Secundaria, es decir, Bachillerato o una Formación Profesional de Grado Medio, y que, además, no han seguido formándose tras abandonar los estudios.

El abandono educativo temprano tiene importantes efectos en el desarrollo económico, social y cultural de los territorios, pero también en el desarrollo personal en términos de nivel de empleo, nivel de renta y nivel de salud. Según el informe anual de la Comisión Europea sobre el progreso de los países de la UE hacia el logro de los objetivos a nivel de la UE en educación y formación: «Más de la mitad de los jóvenes que abandonan los estudios en la UE (53,7%) no están empleados, y uno de cada tres desearía volver a la educación o formación, aunque se topa con obstáculos como requisitos de acceso, falta de apoyos o experiencias previas negativas en el aprendizaje.»

Es, pues, evidente que, a pesar del III Plan Regional para la prevención e intervención en Absentismo Escolar y reducción del Abandono Educativo Temprano 2024-2028, algo no se está haciendo bien, pues desde 2021 hay una tendencia ascendente del abandono educativo temprano en nuestra Región, mientras que en el resto del país se sigue la tendencia contraria.

Probablemente, algunas cuestiones ya características de la política educativa del Gobierno regional de López Miras -como la privatización de la Formación Profesional, que genera barreras económicas de acceso importantes; la falta de orientadores, con una ratio en el curso 24-25 de un orientador/a por cada 530 alumnos/as de media, cuando los organismos internacionales recomiendan 1/250; la escasez de trabajadores/as sociales en los equipos de orientación; las elevadas ratios de alumnado por aula en muchos centros; o la insuficiente dotación de la red de centros de educación de adultos- seguro que algo han tenido, y tienen, que ver con esta tendencia negativa de nuestra Región.

Es un problema complejo, sin duda. Por ello, un debate en la Asamblea Regional sobre las conclusiones del análisis anual que la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar debe realizar sería no solo conveniente, sino necesario, Fernando.

Suscríbete para seguir leyendo