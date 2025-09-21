La suerte de tener a Luján

Con suerte. La Croem ha tenido un golpe de suerte. Fichar a José Luján para la secretaría general de la organización es tener la seguridad de que ese departamento va a ir bien. Luján tiene una trayectoria de gestión realmente notable, entre otras, la secretaría general de la UPCT, la presidencia del CES, el rectorado de la UMU, y no se llega a esos puestos si no se es listo como el hambre, con una amplia capacidad de diálogo y de visión de conjunto de los cargos y encargos, que ponen en sus manos, por muy grandes y complicadas que sean. En algunas reuniones hemos coincidido y admiro su capacidad de sintetizar los temas y de buscarles solución.

Trabajo complicado. Hablo con un familiar, por teléfono. Comentamos lo difícil y complicado que es el oficio de rector de una universidad. Tres buenos amigos, Felix Faura, José Ballesta y José Antonio Cobacho han llevado sobre sus hombros esa responsabilidad. Hay que tener un temple especial para llevar a cabo esa labor. Como hace tiempo me dijo uno de esos tres rectores con una sonrisa sarcástica: "Aquí todo el mundo sabe leer y escribir y eso puede ser muy peligroso".

El desorden que dejas. Un hombre está hablando con otro en la ventana de un bar: "Yo creo que ya hay dos Partidos Populares, uno el de Feijóo y otro el de la Ayuso". El segundo dice: "¿Y, Tellado, de qué parte está? Porque aquí dijo ayer que hay que devolver a España a la ley y el orden. Ostras, ¿tú ves que esto esté 'desordenao’?" (Son dos hombres de unos setenta años).

Opiniones. Escucho la tertulia del viernes en el informativo de la mañana de Onda Regional. Me resulta muy interesante. Cuatro hombres con ideologías distintas, pero con una gran capacidad de escuchar y argumentar lo que dicen, y con experiencias sólidas, hablan de la actualidad y aportan sus opiniones bien razonadas. Además, la transmiten con imágenes, o sea, que la puedes ver y oír en el teléfono. Al frente está un muy apreciado periodista, Joaquín Azparren. Hablan lo de aquí y de lo de fuera. Con buen tino.

Series. He comenzado a ver la serie española La última noche en Tremor. Leí la novela y pensé que me gustaría, pero, la verdad, la he encontrado un poco latosa. Muy bien filmada, buenos actores, pero, creo que la voy a abandonar. Por cierto, ¿en cuántas series ha actuado Javier Rey? Deben ser decenas. Y, para no equivocarme, he vuelto con la serie británica Virdee, que, sin ser una cosa del otro jueves, se deja ver muy bien. La vida del seriéfilo es así, ir de un lado para otro buscando la felicidad, el relajo y el no dormirte muy temprano.

Mal comunicado. Molestaba escuchar a la ministra de Igualdad hablar de los fallos que ha habido con las pulseras de maltrato. Hablaba de la empresa adjudicataria que se encargaba del asunto y de la nueva, y de que no habían estado sin protección las mujeres maltratadas por la violencia machista, pero no caía bien lo que decía, por lo menos a mí.

Hundido. Se me ha roto el ordenador. Se me ha roto el teléfono. Ambos tienen años, pero deberían funcionar. A estas alturas del día –es viernes y son las 14 horas – ando absolutamente desquiciado. Y, lo peor, no sé nada de tecnología. Casi he presumido siempre de mi incompetencia total en este mundo de los aparatos, y lo pago con la desesperación de no saber qué demonios hacer cuando nada funciona. Bueno, sí, sé. Llamar a un hijo y pedir auxilio. Brrrr.

Venganza. Parece ser que a Trump le molestan las críticas periodísticas y va ejerciendo su poder de veto y de presión contra los que hablan mal de él en periódicos y televisiones. En EE.UU. el que manifiesta en público no estar de acuerdo con el presidente lo paga caro. Ya ves, el país de la democracia por antonomasia. Qué tiempos, oiga.

Suscríbete para seguir leyendo