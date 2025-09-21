Sonidos del ayer

Recién iniciado el curso académico y a mediados del siglo pasado, Murcia conservaba cierto toque victoriano gracias a las escolares que, vestidas con abriguitos azul marino de franela y tocadas con graciosos sombreros, se dirigían alegres a las aulas del colegio de Santa Joaquina de Vedruna. Lo hacían ellas y también las que marchaban al colegio de las Luisas en la plaza de San Bartolomé (estas con coquetas corbatas) y las que transitando por Alfonso X llegaban hasta Jesús y María, con sus uniformes de diario (los había también de gala) con dibujos a cuadros príncipe de Gales. Una gripe a destiempo permitía dormitar y recoger el bullicio de los colegiales camino de sus clases, arropados en la tibieza que proporciona la cama. La alegría estudiantil se veía entorpecida por las voces del vendedor de iguales que gritaba: «¡El Mundo y la Negra, La Con Perdón y Las Mamellas!…»

Eran sonidos que venían de la calle y que, poco a poco, de manera imperceptible, fueron desapareciendo o, en el peor de los casos, dando paso a otros nuevos que, desafortunadamente, llegan a nuestros oídos en forma de ronroneos de tubo de escape, en forma de barullo de pistones que van o vienen o por el estruendo del vaciado de los contenedores de vidrios. Sonidos deshumanizados, sin alma, que hacen desesperar a los cotillas que hoy tan sólo acuden tras el estridente aullido de las sirenas de ambulancias, bomberos y policía, llevados por la insaciable curiosidad del morbo.

Otra cosa era escuchar, a primeras horas de las mañanas, el sonido hueco de los cascos de los caballos que tiraban de los carruajes blancos de Conrado Abellán, en su reparto diario de gaseosas y sifones; el cansino paso sobre los adoquines de las galeras que traían gente de pueblo desde la estación de Caravaca o el sonar del silbato del guardia municipal en una Murcia sin semáforos, al tratar de poner orden entre los autos de los privilegiados de entonces.

Las húmedas tardes invernales y desde las aulas del colegio marista de La Merced en el Malecón, el recitar infantil de los partidos judiciales y ríos de España, se veía roto por el berrido desgarrado, que llegaba desde casas aledañas, de algún marrano con el cuello sesgado por el afilado cuchillo del matachín. Murmullos de rezos de Rosario, en el frío y brumoso silencio de los atardeceres de enero que llegaba desde la orilla del Segura. Y hasta lo alto del monte, sin afinar, llegaba claro el silbido de las locomotoras del tren, que anunciaban su partida o llegada desde la estación de Murcia del Carmen. Eran los tiempos en los que al tomar las curvas los automóviles hacían notar su presencia con el sonido del claxon, hecho que servía de distracción a los peones camineros que, como náufragos de secano, pasaban las horas tras recomponer con remiendos las maltrechas carreteras de una España que despertaba al desarrollo, lo hacía entre sonidos de hojas secas de árboles gigantes, que como sombras con brazaletes encalados montaban guardia, flanqueando caminos plagados de cruces conmemorativas y yugos con flechas.

Mientras, en el Teatro Circo Villar, en programa doble, labios inflamados por la sal creaban un ruido sorprendente al desnudar a kilos de pipas de girasol, que no lograban distraer a Errol Flynn, con sus botas puestas, en amorosos besos o en la plástica violencia de sus cargas al frente del Primero de Michigan.

Sonidos de sirenas en la lontananza de las huertas llamando a los obreros al trabajo en las fábricas de conservas se dejaban notar en aquellos lejanos amaneceres. Conjuros de campanas y toques de llamada al Angelus desde la torre de la catedral. Piernas vestidas de medias con costura que sabían hacer sonar con garbo los tacones de aguja en idas y venidas por la calle Trapería. Saludos sombrero en mano a la vida de una capital de provincia con murmullos de aguas frescas que descendían por el azud del Puente Viejo en una Murcia del ayer que se fue para no volver.

Suscríbete para seguir leyendo