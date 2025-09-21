«Leer no te hace mejor persona». Esa fue la polémica afirmación de María Pombo, familiar del reciente premio Cervantes, Álvaro Pombo, y de Concha Espina, escritora española candidata al Nobel. Ella, influencer de altura en las redes hispanas, fue juzgada, condenada en la prensa escrita, claro, y usada para tráfico y engagement —enganche en roman paladino— por el tribunal digital.

El caso es que, en esta ocasión, María tiene razón. El contexto explica muchas cosas, y aquí la justificación es clara. No presumía de exquisito gusto literario, sino que, en una publicación anterior, había mostrado el salón de su casa y los libros de su estantería. La frase surgió como respuesta a un comentario maleducado, y yo la elevaría a verdad.

Los volúmenes eran de fotografía, que a la dueña de la casa le aportan belleza y calma. ¿No buscamos eso también los lectores? No discuto su criterio: libros sobre Irving Penn, fotógrafo de moda, me transmiten más estética que muchos ensayos. Criticar los libros en casa ajena es como pasar el dedo por una repisa para buscar polvo. Alguien que reconoce la intención de leer no critica la lectura. Quien recibe hospitalidad no chismea en esa casa. Es de primero de decencia. Lo digo con conocimiento: yo he hecho lo uno y lo otro y el karma me lo devolvió. Si nos ponemos estupendos, quien señala a otros por usar los libros como adorno, pero acumula en su casa títulos sin leer, hace lo mismo que critica, porque, frente a quien solo quiere decorar, ese ‘ávido lector’ que fracasa en su intento de leerlo todo muestra los libros de su intento.

Aun así, mientras María declaraba esa incuestionable verdad, estaba dispuesta a probar el camino de la lectura, aceptando sugerencias como La palabra exacta, libro que ya glosé y alabé en otro artículo. ¿Coincidir con María me pone a su nivel? No. Porque no se trata de niveles. Se dice que leer te hace vivir mil vidas, pero si ninguna te atraviesa, es tiempo perdido, porque hay quien, leyendo mucho, no lo hace también para inquietarse con las dudas, sino solo para tranquilizarse con certezas.

José María Aznar se declaró lector de Azaña, sospecho que para desmontarlo, porque afirma que la política internacional, refiriéndose a la postura del Gobierno frente al genocidio en Gaza, no puede servir para ensayar posiciones morales. Es el mismo Aznar que nos puso en la foto de las Azores, para que España no quedara en un rincón de la historia. Una decisión de moral distraída, basada en una mentira para meternos en guerra, y usando otra para no asumir sus consecuencias en el 11M. Leer a Azaña no hizo mejor persona a Aznar porque leer, en sí mismo, no transforma, ya que para ser mejor persona es imprescindible intentarlo.

