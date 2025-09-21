López Miras va con todo

El pasado 28 de agosto se celebraron dos Consejos de Gobierno en Torre Pacheco. Uno, el ordinario, con el alcalde de la localidad invitado a la sesión, del que se dio cuenta a la prensa. Y otro, posterior, informal, del que no quedó registro, pero a efectos políticos más importante que el primero.

La rentrée política en Murcia se suele producir con cierta pereza. Apenas regresar de la playa los murcianos se dan de bruces con las Fiestas de Septiembre: la feria, los huertos, las corridas de toros... La vuelta al cole y el temblor de las tarjetas. No es tiempo propicio para escuchar las voces de los minaretes. De modo que la clase política se despereza con lentitud, a la espera de que la audiencia esté lista para atenderla.

En realidad ocurre que la pausa de la política se produce en la cabecera de septiembre, porque los veranos son cada vez más intensos y ofrecen poca tregua. El último, que ya parece tan lejano, no ha dejado pausa entre los incendios (aquí nos libramos de ellos, pero no de las polémicas encendidas) o los sucesos de julio en Torre Pacheco. Y hay que tomarse un tiempo para proceder a las novedades.

El presidente está satisfecho con su Gobierno, del que considera que dispone de un perfil profesional potente. No encuentra motivos para retocarlo, pero lo ha instado a la reactivación

El PSOE presentó sus reales con el cambiazo en la delegación del Gobierno, en que Francisco Lucas entonó su «Ja sóc aquí», y Vox salió a enseñorearse de sus saqueos a la política del PP montando un número ante el centro de menores desplazados, pero como, por desgracia para ellos, no hay noticias sobre conflictos con inmigrantes, ahora abundan en la cuestión de los okupas, aún más invisible. Cada loco con su tema.

¿Remodelación? Reactivación

¿Y el PP? Cuando se alcanza el ecuador de la legislatura todo presidente de Gobierno conoce el modo de reclamar la atención con una fórmula infalible: remodelación. Pero este recurso, a medio plazo, a veces empeora las cosas. López Miras se lo ha planteado de otro modo: reactivación. Es decir, manteniendo el mismo equipo, pero añadiéndole revoluciones. El segundo ‘Consejo de Gobierno’ de Torre Pacheco (el posterior al oficial me refiero) consistió, en la práctica, en un sermón: hay que recargar las pilas, pisar el acelerador, llenar a tope las agendas, promover constantes iniciativas legislativas y de gestión y cultivar la calle con más intensidad. Según ciertos oyentes de primeras y de segundas, estos fueron los epígrafes.

El presidente está satisfecho con su Gobierno, del que considera que dispone de un perfil profesional potente. No encuentra motivos para retocarlo. Pero vienen tiempos de mayor polarización en la lucha política, tal vez se produzcan acontemientos electorales imprevistos, y es preciso reforzar los parapetos con proyectos y ejecuciones. En el fondo, lo que López Miras sugería a sus consejeros es que adquirieran un mayor perfil político para fortalecer los discursos sobre las políticas de choque y respaldarse con una acción más visible.

El oxígeno de los Presupuestos

Con los Presupuestos aprobados se abre un mundo para el Gobierno. A partir de ahí podrá actuar sin complejos, pues con la prórroga de los siguientes llegará al final de la legislatura sin necesidad de más concesiones. Ha tenido que ceder ciertas perlas a Vox, y López Miras se popone cumplir esos acuerdos, pero al margen de esto la hoja de ruta la marcará su Gobierno. Llevará sus proyectos a la Asamblea para que todos los grupos deban retratarse, y establecerá prioridades en cuestiones candentes de vivienda, seguridad e incluso de ciencia, para empezar. En Torre Pacheco, para que no todo quedara en arenga, pidió a sus consejeros que establecieran por escrito y con claridad las tareas para esa reactivación que se propone. Negro sobre blanco para que el propósito no quede en palabras.

Con los Presupuestos aprobados se abre un mundo para el Gobierno. Podrá actuar sin complejos, pues con la prórroga de los siguientes llegará al final de la legislatura sin necesidad de más concesiones

Esa nueva actitud de ir por delante ya se ha percibido al marcar distancias con Vox en el discurso público: hace unos días el PP acusó a su potencial aliado parlamentario de ‘criminalizar a los menores’ tras el acto, también calificado como ‘irresponsable’, que sus dirigentes protagonizaron ante el centro de Santa Cruz. La hemeroteca no desmentirá que esta es la primera vez que el PP se revuelve contra Vox tras muchos meses de escuchar las diatribas de ese partido contra ellos. Es en esa línea a lo que López Miras debe referirse con ‘el retrato’ parlamentario que podrían producir las iniciativas de su Gobierno: la reiteración de votaciones conjuntas del PSOE y Vox, que una fuente de su partido lleva registradas hasta ahora en 56.

El marco nacional

La confrontación política se va a recrudecer esta temporada tanto por contaminación nacional (aparte de la inestabilidad sistémica del Gobierno de Sánchez por el zarandeo de sus socios de investidura) como porque se acercan dos elecciones autonómicas cruciales para que el PP revalide su poder territorial: Castilla y León y Andalucía. En la política de hoy las campañas electorales se incian al día siguiente de la toma de posesión de los Gobiernos, pero es más evidente, claro, cuando las urnas dejan de estar en lontananza. Y en ese contexto, hay quien se las sabe todas. Por detrás de la media docena de ministros socialistas que son meros activistas, y de otro buen puñado sobre el que se desconoce su actividad y hasta en algunos casos su identidad, hay un equipo de estrategas capaces de hacer resurgir al PSOE cuando parece cubierto por las arenas movedizas de la corrupción, de los giros de guion y de la inacción parlamentaria.

En Torre Pacheco pidió a sus consejeros que establecieran por escrito y con claridad las tareas para esa reactivación que se propone. Negro sobre blanco para que el propósito no quede en palabras

Se ha visto con la cuestión Gaza, con la que Sánchez ha activado la vieja fórmula inventada por Zapatero de irritar a la derecha, escasa de sutileza para detectar esos trucos, y crear nuevos frentes distintos a los que le son desfavorables, consiguiendo así dos cosas de una sola tacada: abrir un nicho que pueda reconfortar a una izquierda desmadejada a la vez que esperar a que la derecha del PP le haga el juego con la exhibición de su fondo reaccionario. En Génova caen sistemáticamente en este tipo de trampas, de manera que cuando Feijóo se ve obligado a calificar de ‘masacre’ las acciones de Israel ya se queda corto porque Sánchez ha generalizado el término ‘genocidio’. Para recuperar la iniciativa, el PP debe aguardar a errores del Gobierno, como el relativo a las pulseras de los maltratadores, errores que, en efecto, se prodigan porque el Gobierno no está en lo que debiera estar. Pero lo cierto es que los sondeos, que dibujaban el pasado verano un vahído socialista, han vuelto a aumentar el trazo rojo en el arcoíris demoscópico.

Volviendo a la Región, López Miras no parece tener prevención a un repunte de la izquierda en alguno de estos vaivenes. Es cierto que Lucas no va a tener una actitud pasiva, a la espera de que caigan las brevas, y que la delegación del Gobierno, aun con un campo competencial reducido es un magnífico altavoz. Pero el PSOE murciano lleva largo tiempo desconectado del tejido social más influyente, y Sánchez no es el mejor amuleto en regiones como la murciana. Se supone que para contener a los socialistas al PP le bastaría con hacerles un rutinario marcaje.

La vía de agua para el PP es Vox. Un partido en pleno crecimiento, que puede acentuarse en una Región que hasta ahora le ha sido más propicia que ninguna. Según se deduce del ‘sermón de Torre Pacheco’, la estrategia de López Miras para frenar a los abascales consistirá en oponer gestión, es decir, difundir confianza entre el potencial electorado de la derecha y reconducirlo al pragmatismo, frente a proclamas radicales que suelen tener consecuencias vacías, aluden a problemas más simbólicos que existentes y refuerzan a la izquierda frente al faro de la ultraderecha.

Poner el Gobierno a pleno rendimiento, marcar al PSOE, pero sobre todo evitar ser fagocitado por la dialéctica de Vox, no aparecer como la copia del original y oponer gestión e iniciativa a los discursos 'recios'

El ‘espíritu del 28A’

Gestión, agenda, iniciativa, contacto, acción política... Fácil de decir. Pero en realidad es lo que corresponde a un Gobierno. Y el de López Miras dispone, al cabo de un largo tramo con sus crisis de pactos y posteriores negociaciones con su esquivos y a veces insolentes socios, de unos Presupuestos, mecanismo esencial para desarrollar su acción ejecutiva. Ese respaldo técnico y político, a pesar de su mayoría minoritaria, lo dota de la suficiente independencia para desarrollar una política propia y aliviar la imagen de obligado seguidismo a Vox.

Puede deducirse que esta es la base del ‘espíritu del 28 de agosto’. Poner el Gobierno a pleno rendimiento, marcar al PSOE (a fin de cuentas, considerarlo formalmente como el primer adversario contribuye a la identidad del PP), pero sobre todo evitar ser fagocitado por la dialéctica de Vox: niños delincuentes, okupas a los que hay que echar a patadas, soluciones del tipo ‘con esto acababa yo en dos tardes’... En este aspecto, no ser la copia del original. Sin olvidar que son esos dicursos ‘recios’ los que hacen crecer a Vox, de modo que un Gobierno de derecha moderada debiera abordar esos asuntos, claro, pero con la debida racionalidad.

Los propósitos parecen claros. Luego, viene la realidad y los estropea. Veremos.

