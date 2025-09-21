¿Abandonar Eurovisión y el Mundial para castigar a Israel? | Toco mocho de relato

Cuando se habla de Gaza sin olvidar Cisjordania –genocidio y terrorismo de Estado respectivamente–, llega un momento en que se tiene la impresión de que se contempla el mundo al revés. Parece que la manera de expresar la protesta contra el Estado judío perpetrador de ambas barbaridades consiste en no asistir a Eurovisión ni al Mundial de fútbol «si Israel participa».

Se antoja que la postura coherente sería pedir lisa y llanamente el veto a que el Gobierno y las instituciones civiles israelíes envíen representantes a esas convocatorias. Pero parece que no, que esa no es la postura.

Tan del revés se ve la cosa que resulta que una nación que no forma parte de Europa y que, por tanto, participa graciosamente en acontecimientos continentales europeos puede ser capaz de imponer el devenir de esa convocatoria, es decir, de Eurovisión. Que se sepa, Israel no forma parte de Europa, por mucho que las naciones de esa organización acordaran que podía ser miembro a pesar de estar a cientos de kilómetros del punto físico europeo más cercano. Se estimaba entonces que ese estado era como una isla ejemplificadora de democracia y valores occidentales en medio del océano autocrático y ‘atrasado’ medioriental. Océano que sigue existiendo en lo referente a lo autocrático, dicho sea de paso. El fiasco causado por la política militar de Tel Aviv es, más que de libro, enciclopédico.

Por tanto, el quid de la cuestión no es abandonar Eurovisión, sino lo contrario: impedir que Israel siga participando. Al menos hasta que cese el genocidio en Gaza y, además, el Estado hebreo se avenga a cumplir la resolución 181 de la ONU en 1947 que establece la creación de dos Estados: uno judío y otro árabe en Palestina. Como tampoco se trata, pues, de no ir al Mundial de fútbol o cualquier otra competición deportiva o acto cultural. Se trata de que no haya en ellos representantes israelíes hasta que no se cumplan esos dos requisitos.

Este asunto muestra cómo el discurso mediático-político dominante ha retorcido los hechos optando por la versión israelí de cada momento según haya convenido al sionismo, es decir, a los promotores y partidarios de la creación y mantenimiento de una patria judía en la ‘tierra prometida’.

El caso más flagrante de las tergiversaciones históricas auspiciadas por los grupos de presión proisraelíes occidentales es el de la consideración de Hamás, el grupo que ejecutó el ataque terrorista del 7 de octubre que provocó la desmedida reacción del Gobierno de Netanyahu que sigue aún. Parece haberse olvidado que en 1981 el entonces gobernador militar israelí de Gaza, Yitzhak Segev, admitió que Tel Aviv auspició la creación de Hamás financiando sus mezquitas con el fin de contrarrestar a la entonces potentísima OLP que presidía Yaser Arafat.

Con el tiempo, el brazo armado de Hamás se convirtió en ‘terrorista’, sí, pero como partido político ganó por mayoría absoluta en Gaza las últimas elecciones habidas en territorios ocupados (2006) y tuvo una representación minoritaria aunque notable en Cisjordania, frente a la anquilosada y corrupta Al Fatah, principal partido de la vieja OLP, del presidente Mahmud Abás. A tener en cuenta: el partido ‘terrorista’ cimentó su ascenso en la Franja con su gestión financiera y su capacidad de proveer de servicios sociales a la población mientras Israel asfixiaba económicamente la Franja.

Todo esto se olvida cuando ahora se tergiversa el relato para ocultar la solo aparente dureza de la izquierda socialdemócrata y la vergonzante indecisión de la derecha y la ultraderecha europeas para afrontar el genocidio en Gaza. Mientras, se alientan polémicas mediáticas sobre la ‘necesidad’ de no ir a Eurovisión o a los mundiales, cuando la postura debería ser más clara: la adopción de un embargo internacional cultural, deportivo, comercial y armamentístico al Gobierno de Israel. Todo lo demás es una especie de timo mediático-político del toco mocho para disimular la inacción de Europa.

