¿Abandonar Eurovisión y el Mundial para castigar a Israel? | El odio al judío como deber cívico

El Estado de Israel concita el aborrecimiento de las élites progresistas del resto del mundo, que hacen de sus ataques y desprecios al Estado hebreo una especie de deber moral. El pueblo israelí no merece, a ojos de la izquierda mundial, que los conflictos en los que se ve inmerso se traten con ecuanimidad o que se atribuya el grado de responsabilidad a cada parte según la gravedad de las acciones que se han cometido. Con Israel no hay lugar para el análisis. Si matan a los judíos, silencio. Si las víctimas se defienden, genocidio.

Pedro Sánchez ha levantado la bandera de la lucha contra Israel, que no ha atacado a España ni mantiene ningún contencioso con nuestro país o sus ciudadanos. Pero es que Sánchez actúa en nombre de la humanidad. Si tuviera un maletín rojo con un botón nuclear haría más cosas, según explicó él mismo. Como no es así, su labor consiste en agitar conciencias, aunar voluntades y levantar una coalición antijudía en el seno de la UE que, de momento, no está concitando el apoyo de las principales potencias europeas, dedicadas a gestionar las crisis internacionales con sentido de Estado. Seguramente, si Macron, Merz o Meloni tuvieran a familiares directos a punto de ser juzgados por corrupción actuarían como Sánchez, pero eso es algo que no sabremos nunca, porque no hay en el mundo civilizado ningún gobernante con una desvergüenza similar a la que acredita el yerno de Sabino, el de los gayclubs.

Para la izquierda española, espoleada por Sánchez y liderada por su Gobierno, lo de Israel no tiene más solución que borrarlo del mapa de Oriente Medio. La ministra de Juventud de Sánchez se refirió a esto el mismo día de la masacre de 1.200 jóvenes israelíes por terroristas de Hamás, en un mensaje en las redes sociales en el que aludió a la necesidad de que los movimientos palestinos se hagan con la zona que va «desde el río al mar». Es decir, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, que es la alegoría utilizada habitualmente por los terroristas palestinos y la teocracia iraní para expresar la necesidad de que Israel sea exterminado.

El boicot a la Vuelta Ciclista a España, poniendo en riesgo la vida de los corredores, se ha convertido en la prueba de pureza progresista. Las críticas al puñado de energúmenos que atacaban a los participantes en la carrera por la participación de un equipo ciclista israelí permiten distinguir a los buenos de los malos ciudadanos. Sánchez estableció esa línea moral al defender las acciones violentas de los radicales como un ejemplo de civismo democrático, algo inaudito en un gobernante con un mínimo sentido de la responsabilidad. A partir de ahí, el odio al judío se ha disparado.

A estos efectos resulta muy clarificador la decisión del Gobierno vasco de organizar un partido de la selección de Euskadi contra la de Palestina. La misma basura cobarde que miraba para otro lado cuando los etarras asesinaban a sus vecinos y guardó silencio durante 40 años, ahora alza la voz contra Israel. Esa es su catadura moral.

Por su parte, Sánchez ha comprometido el honor de España en su cruzada antiisraelí, cancelando nuestra participación en Eurovisión y en el próximo Mundial de fútbol si se permite a Israel participar en esos acontecimientos. La decisión encierra una dosis nada desdeñable de justicia poética, porque va a ser el PSOE el que deje a los gais sin canción española en Eurovisión. No Vox. El PSOE. Eso no lo vieron venir. En cuanto al fútbol, muchos rezamos para que Israel se clasifique para la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol y Sánchez prive a todos los aficionados españoles de ver a Lamine Yamal marcando un hat trick en la final. Eso sería también sensacional.

