‘The way we were’

Robert Redford, en una imagen de octubre de 1976. / EFE

Tal como éramos se llamó en español la película del título, que al menos esta vez se corresponde bastante con el original, aunque lo que dice de verdad, más o menos, es ‘Así éramos’, que realmente tiene unos matices de melancolía que son más propios de lo que es la peli de verdad. Pero, dejándonos de disquisiciones lingüísticas, lo cierto es que se ha muerto Robert Redford y que, para los cinéfilos de mi generación, es una noticia que nos llena precisamente de eso que emana del título, de melancolía, porque Redford y todos los actores y actrices que empezaron a hacer cine hace sesenta años han sido nuestros compañeros de este extraño viaje que es la vida. Con sus películas al fondo, fuimos pasando de la más tierna juventud a la madurez extrema. Pero quizás haya que explicar un poco aquí qué era el cine para nosotros cuando este actor hizo Descalzos por el parque.

Por entonces los muchachos españoles teníamos novias. Ya había comenzado lo de los guateques, es decir, reuniones en el piso de uno que tenía un tocadiscos y donde se podía bailar, primero el rock y, después, bien sudados, las lentas, generalmente francesas, por ejemplo, Capri C’est fini. Pero el cine formaba una parte importante de nuestro plan de vida, bien con las ya citadas novias o con los amigos. Se daban ciertas curiosidades que quizás alguien que lea esto recuerde o que lo descubra. Cuando había una buena película, los domingos acudía mucha gente al cine y se vendían entradas hasta llenar el local, y, cuando digo llenar, me refiero a que metían a gente que ocupaba todos los asientos y también los pasillos laterales donde estábamos de pie toda la película. Esta situación, aunque a muchos pueda extrañar, era bien aceptada por los novios y las novias porque se estaba bastante apretado y el cariño se manifestaba.

En verano, ir al cine era un recurso absolutamente popular en nuestras vidas juveniles. Como era por la noche, las novias no solían venir a no ser que fuesen acompañadas por alguien que ejerciera de ‘escopeta’, es decir, alguien que vigilara las manos de los novios, generalmente un hermano pequeño o una tía soltera de la novia (estas últimas eran las peores porque tenían puesto un ojo en la pantalla y otro en los novios y se chivaban a las madres en cuanto te pasabas un poco). En las ciudades, por ejemplo, en Cartagena, había varios cines de verano, así que podías ir casi todas las noches y eran programas dobles. O sea que podías ver Descalzos por el parque y Butch Cassidy and the Sundance kid, en una noche. Con mi compañero de mili J. J. M., un verano nos vimos más de 40 películas. La cosa iba de bocadillo, agua y pipas. Y la magia del cine.

Ya puestos en volver la vista atrás, en esto de las películas es menester recordar la llegada de los cines de ‘arte y ensayo’, que el ministro Fraga Iribarne tuvo a bien concedernos en 1967, y de los que un amigo todavía muy cinéfilo, seriéfilo, etc. solía decir que a menudo las películas tenían más de ensayo que de arte. Lo cierto es que allí podíamos ver cine europeo, sudamericano y alguna otra cosa que se salía de lo corriente, como Padre e padrone, una peli estupenda pero que se daba en estos cines porque había un crío que hacía algo raro con una vaca, una burra o una cabra, no lo recuerdo bien. El problema era que los locales que ocupaban estos cines solían ser muy inhóspitos y a veces hacía un frío tremendo porque no tenían ninguna calefacción. Tú veías El largo camino de un día hacia la noche, pero salías con un resfriado de primera categoría.

Se ha ido Robert Redford y ya se fue su gran compañero en varias películas inolvidables, Paul Newman, y tantos otros que nos proporcionaron horas perfectas en una época muy oscura. Nosotros, los que quedamos de aquella generación tan cinéfila, ahora vamos menos al cine, pero seguimos viendo imágenes cada día, en una tele grande con un equipo de sonido añadido, aunque, por supuesto, echamos de menos la sala oscura y la gran pantalla. Éramos así, y así seguimos, al menos, en lo que al cine se refiere.