Un río para la esperanza

Alumnos realizan una recogida de residuos en el río Segura. / E. J. M.

Un río, pequeño o grande, lleva siempre en sus aguas no poco de misterio: una suerte de prodigio del que solo contemplamos una parte. En su fluir constante se refleja la vida de sus riberas y la existencia de aquellos a los que a su espejo se asoman.

Creo que pocos ríos de Europa han sido tan maltratados, de forma reiterada, como el río Segura; sin embargo, sigue siendo tremendamente esencial hoy como antaño. A sus aguas debemos, principalmente, la celebrada fundación de la ciudad de Murcia en el año 825 por Abderramán II. A su fecundidad se adeuda gran parte del tesoro de nuestra tierra milenaria; su nombre, hecho fruta selecta más allá de nuestras fronteras, es sinónimo de riqueza y prosperidad. Pero observo que con nuestro río ha ocurrido lo mismo que con otras realidades que nos circunscriben: un uso desconsiderado y egoísta, un desprecio marcado por el desconocimiento y la avaricia.

Todos sabemos que el Segura nace en Pontones -Jaén- y que tras poco más de trescientos kilómetros desemboca en Guardamar -Alicante-. Su caudal es más bien pobre e irregular; pero eso no son más que unos datos que no hablan de su verdadera alma, forjada de agua, barro e historia. Su nombre latino es Tader y acoge las aguas de no pocos hijos: Madera, Zumeta, Tus, Quípar, Taibilla, Argos... Su presencia ha definido el paisaje de todos los pueblos a los que baña y sus aguas, partidas en cientos de acequias y brazales, hicieron fecundo llanto en la árida tierra de Mursiya. Gracias a las mismas ganó Belluga Murcia para la causa borbónica en la memorable Batalla del Huerto de las Bombas y, durante muchos siglos, sus orillas y márgenes fueron lugar de baños, juegos y enamoramientos.

Las numerosas riadas y avenidas fueron el anverso de la moneda; destrucción periódica de la propia naturaleza para, después, volver a crear. Muchas fueron éstas y su rastro de desolación y muerte también notable. Tras la riada de 1986, especialmente, pues no fue la única en esa década, se tomaron algunas de las más desafortunadas medidas que, desde los poderes públicos, se podían adoptar: se destruyó gran parte del bosque de ribera; se hicieron tramos rectos eliminando meandros y se dibujaron unos nuevos márgenes en forma de talud, convirtiendo al río en una especie de horrible canal gigante para que el agua corriera buscando la meta del Mediterráneo. El niño que fui vio todo esto desde un puente, en compañía de mi hermano mayor, Marco, sin comprender demasiado, pero con la tristeza de observar los árboles arrancados y las tierras que los asían, removidas y desdibujadas. Todos sabemos que aquello, más allá del desastre para la flora y la fauna segureña, no solucionó el problema. Lo volvimos a ver, fatídicamente, el 12 de septiembre de 2019.

Durante décadas, como consecuencia de la industrialización y el desarrollo económico del siglo XX, el río se convirtió en cloaca de numerosos pueblos y fábricas. Todos los que tenemos ya unos cuantos años recordamos la pestilencia y las espumas emergentes en el río, a su paso por la ciudad de Murcia. Vivimos un final de siglo XX en el que, en gran medida, se dio la espalda al motor que había sido el origen primigenio de todo.

Palpable es que, en los últimos años, se ha trabajado mucho por la recuperación del río Segura, no solo en la calidad de sus aguas, sino en la visión de éste como un corredor verde, como un espacio de convivencia, naturaleza y encuentro. Un río como lugar común e intergeneracional, un río como señal identitaria. Hace unos ocho años se comenzó en Lorquí uno de los proyectos más hermosos de los últimos lustros: volver la mirada hacia El Segura a su paso por el municipio, reivindicarlo, tratar de volver al río vivo de nuestros padres y abuelos. Se contó para ello con la colaboración esencial del ingeniero de la confederación Eduardo Lafuente, con el grupo ecologista ANSE y con el Ayuntamiento de Lorquí, que colaboró directamente con las asociaciones locales Aspalo y Camino al Humanismo y la Ciencia. Han sido cientos de árboles los plantados en estos años -muchos de ellos por los alumnos de colegios e institutos-, numerosas las batidas de recogida de residuos por personas de diversas edades; mucho, en definitiva, el esfuerzo y trabajo realizado. Toda esta labor, también, sirvió para estrechar lazos con el vecino pueblo de Ceutí, pues el Segura une y separa ambos municipios.

Hace unos días jugaba con mis hijos frente al cauce de nuestro río. Bajo algunos de los árboles plantados, libélulas y pájaros revoloteaban alrededor en el atardecer de septiembre y de mi mente brotaba el deseo de una recuperación total, poder legar a mis pequeños un río vivo, palpitante, saborear un viejo sueño que se hace nuevo en sus aguas; un espacio pleno para la esperanza.