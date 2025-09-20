Los conciertos sanitarios no son de música, pero dan el cante. No precisan entrada, pero son más caros que los de Taylor Swift. Y aunque no te gusten te los tienes que tragar.

Con ellos también verás el cielo. Cierto. Los de música, por razones obvias, te despegan del duro suelo en un dulce vuelo. En los otros es como si te arrancaran una muela, por lo que verás las estrellas.

Tanto unos como otros están, asimismo, de moda. Los de la nota de sol se suceden a todo ritmo, mientras los conciertos sanitarios están a la orden del día. No hay comunidad autónoma, como la murciana, donde no haya que bailar al son que imponen las grandes compañías autodenominadas de salud.

En un espiral de privatización sanitaria total ya existen incluso solistas que imponen toda la melodía. La supuesta concurrencia ha terminado en un solo de algunas firmas, con cachés que esquilman nuestros presupuestos.

Es ir a tu consultorio público y salir con cita para un hospital privado. Allá, probablemente, te ahorrarán la anestesia y, a ser posible, te repetirán las pruebas para engordar su factura. Puro negocio en el que, eso sí, te mostrarán el camerino ideal para evitar los pasillos, buscándote siempre el hígado que tienes en el bolsillo.

Y todo ello con el aplauso de la enfervorizada masa, que en todas sus conversaciones incluye la crítica a la sanidad pública como un himno. Disonancias que van abriendo el camino a los que buscan en la salud una fuente de riqueza. A más leña mejor para los que meten la mano y algo más en lo que, hasta ahora, ha sido nuestro tesoro nacional: la sanidad pública.

Da igual que haya colas, que los médicos sean los mismos, que, ante todo, si es grave te lleven a un hospital público... la Inteligencia Artificial y la que no lo es te animan a oír los cantos de sirena hasta caer en el sinsentido. La enfermedad está dentro y me temo que es incurable, aunque confiemos, como siempre, en nuestra sanidad pública.

