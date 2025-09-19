Weapons, la película

Los responsables de esta producción cinematográfica (el director y los guionistas) deben ser unos cachondos mentales. Empezando por el título, al que dan sentido por una especie de alucinación incoherente como deus ex machina que dura unos segundos y cuya explicación aún sigo buscando en los foros. Por otra parte, es una mezcla sumamente entretenida de terror y humor, en una proporción difícilmente definible. El director también lo es de un filme con muy buenas críticas titulado Barbarían, que parece responder enteramente a las claves clásicas del género de terror. No pasa lo mismo con Weapons, que te lleva al susto a la sonrisa sin solución de continuidad. Y la mayor parte de las veces, a no saber cómo reaccionar.

A mí personalmente me encanta el humor negro, pero este se asocia tradicionalmente a los thriller, como la colección de obra maestras del repertorio de los hermanos Cohen, empezando por Sangre Fácil, que vi tres veces durante su estreno en Madrid acompañado por diferentes amigos a los que iba convenciendo de sus bondades. Igual de magistral me parece Weapons, pero el género dominante es el de terror. ¿Se puede hacer cine de humor terrorífico? A primera vista parecen géneros incompatibles, pero, repito, los responsables de esta producción lo han conseguido y tienen un enorme mérito por ello. Se me ocurre compararla con la reciente Heretic, pero en esta el humor no iba más allá de la ironía y el sarcasmo. En Weapons, en cambio, hay un humor genuino, aunque sutil.

Por no adelantar más de lo que te cuenta el tráiler de la película y no estropearte la experiencia de verla, todo ocurre en un pequeño pueblo el día en que todos (menos uno) de los alumnos de una clase desaparecen durante la noche. A partir de este hecho, discurre una historia enloquecida interpretada magistralmente por un par de héroes inesperados y una malvada de cuento. Aviso de que hay escenas muy desagradables, aunque de escasa duración. Para compensar, hay otras con un humor antológico. En conjunto, un cóctel tremendamente original. Si te gustan las emociones intensas, no se te ocurra perdértela.

