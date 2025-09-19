Tiempos decrianza

No todo fueron tiempos duros. Braulio e Isabel se encontraron en el ocaso de su vida con una recompensa que les trajo el destino: aunque no habían tenido hijos, con el tiempo tuvieron nietos. Los hijos de Maribelica eran al mismo tiempo, curiosidades de la vida, sobrinos de ambos, sangre de su sangre, al fin y al cabo. Lo más parecido a su siguiente generación. Encima vivían en otra ciudad, una fórmula perfecta para idealizarlos.

Luego venían las vacaciones, y con ellas las visitas de los niños. Braulio e Isabel las deseaban y las temían en igual proporción, porque no había temporada que aquellos niños no armaran un cirio. Como aquel día en que nadie sabía por qué todos los coches que pasaban junto al parque se desviaban, y era porque los niños de Maribelica estaban tirando piedras a todos los que pasaban, como si fueran de juguete. O el día que, al buscarlos por toda la casa porque estaban muy callados, los encontraron detrás de un sofá, haciendo un agujero en la pared, según ellos, para meter ahí sus juegos cuando estuvieran en esa casa.

Cuando se acababan las vacaciones y cada cual volvía a su casa, descansaban de chiquillería, pero volvían a echarlos de menos. Todo lo estricto e intransigente que había sido Braulio toda su vida, se tornó en algo parecido a dulzura con aquellos niños. Ni tan siquiera su recio afán por no gastar resistía ante el cariño que sentía por ellos. Tanto que lo que nunca jamás se le habría pasado por la cabeza lo hizo entonces: meter en un sobre un billete nuevo, de cien pesetas, y enviárselo a la niña más mayor. Tuvo cuidado en meterlo sin arrugar ninguna esquina, y de pie, que se viera bien la cara de Bécquer al sacarlo. Lo acompañó de una nota, en la que le explicaba lo mucho que valía ese billete, y lo importante de conservarlo y guardarlo. No lo ponía expresamente, pero lo que decía la nota era lo que significaba para él compartir con ellos cien pesetas. Nadie que no conociera al tío Braulio sabía el verdadero valor de aquel regalo.

Fue pasando el tiempo y en su cabeza empezó a tomar cuerpo la idea de que todo lo suyo fuese algún día para Maribelica y sus hijos. Los achaques de una vejez acelerada por una vida de privaciones le hacían muy consciente de que no quedaba mucho tiempo para decisiones importantes. Esas que hay que dejar bien atadas para no arrepentirse desde el más allá, y para no generar problemas a quienes quedaran en el más acá.

Tras pensarlo todo muy bien, se lo dijo a Isabel: «La próxima semana vamos al notario, no digas nada a nadie». Isabel ya sabía a qué se refería. Asintió en silencio, y sólo miró agradecida al cielo. Había valido la pena una vida de sacrificios. Todo sería para Maribelica.

Suscríbete para seguir leyendo