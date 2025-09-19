Una policía más cercana gracias a las redes sociales

Todos sabemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con muy buenos gabinetes de comunicación y obviamente con muy buen desarrollo de sus redes sociales, pero realmente para poder evolucionar, hay que abrir los ojos y la mente y empezar a crear de una vez una descentralización real y pura de las redes sociales, donde los ciudadanos conozcan a fondo el resultado del buen trabajo de sus policías.

Los cuerpos de Policía Local, a pesar de ser los últimos en llegar al mapa de la comunicación, han sabido asentarse y ofrecer a sus ciudadanos la información más importante que se realiza a diario, siempre sin perder de vista la inoportuna injerencia y control político que se realiza en determinados municipios sobre las redes sociales policiales, de forma no adecuada y que perjudica seriamente tanto a la institución policial, como al propio municipio, dejando de lado la transparencia hacia los ciudadanos. Una red manipulada no es una verdadera red de comunicación, es un engaño al ciudadano.

Es el momento de que los cuerpos policiales estatales, y me refiero a Guardia Civil y a Policía Nacional, comiencen a crear sus propias redes sociales en ámbitos regionales, ya sea a nivel provincial o a nivel local, donde cada Comisaría tenga su propia red social, con su encargado de alimentarla, bajo la coordinación del servicio nacional, para poder poner en conocimiento de la sociedad los servicios que se realizan a diario, que les aseguro que no son pocos y son de una calidad excepcional, pero que por cuestiones de política organizativa, quedan enterrados y ocultos, ya que solamente publican una pequeña parte de todo lo que ocurre a nivel nacional.

Ya solo queda que alguien con el poder oportuno para ello se arme de valor y apueste por este exitoso organigrama, más propio del siglo XXI y que la sociedad demanda.

La utilización de las redes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una herramienta fundamental y clave para sus estrategias de comunicación externa y de información relacionada con la seguridad pública. Al principio nacieron como una herramienta policial informativa, pero en los últimos tiempos, gracias a la interactividad, ya no son solamente un canal de comunicación en una vía, lo normal es que evolucionen a la comunicación bidireccional, como espacio de interacción directa con la ciudadanía.

El uso cotidiano de las redes policiales suele emplearse para difundir avisos en tiempo real, informar de forma inmediata sobre emergencias y consejos, pero también valen para dar conocimiento de los cortes de tráfico o fenómenos meteorológicos adversos.

Esa información tiene más valor para eventos inmediatos, pero también se utilizan para informar a medio plazo de campañas de prevención en materia de seguridad vial y ciudadana y riesgos digitales para evitar ser estafados. En definitiva, deben buscar el objetivo principal que es tener una ciudadanía más informada y protegida.

Pero no todo son avisos, son muy valiosas en la labor investigadora de los funcionarios policiales, dada la cantidad de información imprudente que dejan los ciudadanos en la red.

Otro pilar fundamental en el uso de redes policiales es garantizar la transparencia institucional, informando de las intervenciones de forma clara y objetiva. Pero si no se gestiona correctamente puede generar pérdida de credibilidad en la institución, desinformación y exposición a críticas masivas. Por ello, siempre hay que estudiar el perfil del gestor de redes sociales, seleccionando al más adecuado para hacerlo.

Siempre hemos querido una policía más cercana, humanizar la institución. Las redes también han cambiado la imagen de la policía. Ya no solo se percibe como una institución distante, sino que se muestra su faceta humana, con agentes colaborando en actividades comunitarias, ayudando en emergencias o compartiendo logros y reconocimientos. Esto refuerza la confianza ciudadana y la sensación de proximidad.

En definitiva, en esta década las redes sociales han acercado la policía a la gente como nunca antes, demostrando que la seguridad también puede —y debe— comunicarse en tiempo real.

