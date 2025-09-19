La ciudad que perdió su sombra

¡Echa por la sombra! me decía mi madre este verano cada vez que tenía que ir a trabajar. Supongo que la mujer lo diría con recochineo y sarcasmo porque ¡qué sombra! Y es que como el joven Peter Schlemihl en el clásico de Adelbert von Chamisso El hombre que perdió su sombra Murcia, no sabemos si al diablo como ocurre en la novela, parece haber vendido su sombra.

Supongo que si alguno de ustedes se ha quedado en Murcia durante los meses de verano sabe a lo que me refiero porque pasear por nuestra ciudad en esta época, más aún a medio día y primeras hora de la tarde, es del todo insoportable.

Obviamente salir a la calle con el termómetro coqueteando con los cuarenta grados no es algo que uno haga por placer, pero las responsabilidades laborales se han impuesto este año y he tenido que hacer de tripas corazón. A veces, la ciudad te da una tregua y te proporciona fonda en uno de esos refugios climáticos llamados jardines, pero en Murcia parece que ese alto el fuego se canceló en algún momento, sine die, en favor del rey sol siendo cada vez más difícil encontrar un buen árbol en el que poder ampararse de los rigores del estío y sus altas temperaturas.

Ejemplos como la Plaza de la Universidad, Plaza de Europa, Plaza de la Cruz Roja o la propia Redonda, por citar solo unos unos cuantos, son una muestra de lo que hoy en día los expertos denominan ‘islas de calor urbanas’, y de cómo la ciudad ha priorizado su desarrollo urbanístico a favor del cemento, en detrimento de los jardines y zonas verdes que han visto reducido considerablemente su arbolado, convirtiéndose en una especie de microondas gigante.

Desconozco cuál será el motivo, sobre todo en nuestra querida Murcia que sufrimos y ¡de qué manera! la furia de Helios, por el que se urbaniza sin contemplar la plantación de una vegetación eficiente que, de alguna manera, fomente el sombraje natural y por consiguiente ayude a suavizar la temperatura de la ciudad. Tal vez sea porque debajo haya construído un parking público y eso lo hace incompatible y se tenga que reducir al mínimo la plantación de arbolado. Sinceramente, lo desconozco.

Lo que sí es demencial es como en una ciudad como Murcia, con más de 300 días de sol al año y unas temperaturas que superan los 30 grados centígrados con bastante frecuencia, haya una plaza como la de Universidad, gigantesca, donde no puedes abrazar ni un solo árbol para refugiarte. Supongo que el proyecto sería concebido en su momento por algún arquitecto traído de Barrow, Alaska, muy cerca del Círculo Polar Ártico donde apenas hay horas de sol.

En las ciudades con un clima como el que disfrutamos y ‘sufrimos’ en Murcia, los planes municipales deberían priorizar proyectos que aboguen por corredores verdes para de este modo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a mitigar los rigores del cambio climático.

Como remataba la jota del tío Antonio de la Luz, del Rincón de Seca:

¡Viva Murcia y sus jardines!

¡Y el tocador y el que canta!

¡Y viva nuestra Patrona!

¡La Virgen de la Fuensanta!

