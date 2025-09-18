Una Vuelta inesperada: del deporte a la Franja de Gaza

Ha sido portada en medios de toda España y del extranjero: la Vuelta a España más accidentada que se recuerda concluyó este domingo en Madrid con una etapa suspendida por no poder garantizar la seguridad de ciclistas y espectadores y hasta con un podio clandestino instalado en el aparcamiento de un hotel, con los ganadores subidos a neveras portátiles. La razón: las protestas impulsadas por grupos de manifestantes propalestinos, que fueron subiendo de tono hasta dar lugar a la suspensión de la última etapa de la carrera a 56 kilómetros de la meta.

Personalmente, lo he presenciado como espectador y como jurista, y desde este segundo prisma he observado qué ocurre cuando se lleva al límite un derecho fundamental, de expresión y de libre manifestación, hasta el punto de que el ejercicio abusivo de este derecho pueda originar conductas ilícitas.

El derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y sin armas se encuentra recogido en nuestra Constitución, por lo que los manifestantes podrían haber aprovechado la Vuelta (y su proyección mundial) para concentrarse, con pancartas y de forma pacífica, y expresar lo que sostienen: que Israel es un estado genocida y que un equipo ciclista de este país no debería de haber participado en la carrera. Este derecho podría haber sido puesto en práctica sin violencia y sin interceder en el normal desarrollo del evento, esto es, sin obligar a cancelarlo o sin poner en riesgo el orden público. Todos sabemos que no fue lo que pasó.

En el momento que una manifestación sobrepasa la línea, sus impulsores se enfrentan a posibles responsabilidades, ya sean civiles, administrativas o incluso penales. Sin dejar de lado el ámbito deportivo (y a mucha menor escala), estamos acostumbrados a verlo en el fútbol, cuando se lanzan objetos al campo o hay pancartas inapropiadas en las gradas o gritos racistas que dan lugar a que se cancele el partido. En el caso de la Vuelta, en las imágenes se ve a personas invadiendo el asfalto por donde iban a pasar los ciclistas, lanzando vallas y botellas a los policías. Hay una veintena de agentes heridos, afortunadamente ninguno de ellos de carácter grave.

Ahora bien, ¿a qué se enfrenta un manifestante por participar en hechos similares?

Desde el punto de vista penal, estaríamos ante un delito de desorden público cuando, en grupo y con el fin de atentar contra la paz social, se ejecutan actos de violencia sobre las personas o cosas y se obstaculizan las vías públicas, con el peligro que esto conlleva. Este delito lleva aparejadas penas de cárcel que van de los seis meses hasta los tres años.

Asimismo, algunos los manifestantes, vistas las imágenes, posiblemente cometieron un delito de daños sobre bienes muebles o inmuebles públicos: si se identifica a quienes lo hicieron, se enfrentan a una multa.

Este tipo de disturbios, cuando suben de tono, pueden llegar a ser escenario de delitos de lesiones graves, coacciones (ambos delitos acarrean penas de hasta tres años entre rejas) o amenazas (hasta un año de cárcel)

Claro está, las pruebas son fundamentales, pues estos delitos se cometen en el contexto de un tumulto donde identificar al autor, es verdaderamente difícil. Las cámaras de seguridad de las zonas donde se producen los disturbios, las que llevan incorporadas en su uniforme de trabajo los miembros de la Policía Nacional en este caso y las imágenes captadas por medios de comunicación (y los móviles de los presentes) se convierten, a la hora de abrir un procedimiento judicial, en prueba.

Por otro lado, la responsabilidad puede ser también civil o administrativa: desde la indemnización por los daños al Ayuntamiento o al organizador del evento a multas o incluso que se prohíba al infractor acudir a eventos públicos deportivos.

Como jurista, apelo al sentido común y a la responsabilidad para desarrollar una protesta, en el marco de la libertad de expresión, que ponga en riesgo el orden público y permita a la misma vez que se celebre un evento como la Vuelta. Si está usted pensando en acudir a una de estas protestas propalestinas, mi consejo es que relea este artículo y decida cómo prefiere ejercer su derecho de manifestación: si dentro de la legalidad o cruzando la línea hacia lo ilícito.

Suscríbete para seguir leyendo